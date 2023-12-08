Netanyahu, savaştan sonra Gazze'de Filistin yönetiminin çözüm olmadığını söyledi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdükleri saldırıların ardından, Filistin Yönetimi'ne Gazze'nin kontrolünü vermenin krize "çözüm olmadığını" savundu.
Kaynak: AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdükleri saldırıların ardından, Filistin Yönetimi'ne Gazze'nin kontrolünü vermenin krize "çözüm olmadığını" savundu.
Netanyahu, X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu
Netanyahu, "Birincisi Hamas olmayacak ve onu ortadan kaldıracağız, ikincisi ise Filistin yönetimi çözüm değil." ifadesini kullandı.
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