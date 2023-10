New York Times: el Ehli Hastanesi'ndeki patlamaya Gazze'den atılan roket sebep olmadı

ABD merkezli New York Times tarafından yapılan detaylı bir görsel analiz, 17 Ekim gecesi Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıya İsrail'in öne sürdüğü gibi Gazze'den fırlatılan bir füzenin neden olmadığı sonucuna vardı.

Gazete, 17 Ekim gecesi canlı yayın yapan bir el Cezire kamerasından alınan video kaydının başka bir şeyi gösterdiği sonucuna vardı.

Görsel analizin sonucuna göre, videoda görülen ve Gazze'den fırlatılan füze, hastanedeki patlamaya neden olmadı.

An IDF spokesperson went on CNN and the BBC with a printed-out screenshot from an Al Jazeera livestream showing this projectile, claiming it was the rocket that hit the hospital. We also believe that American officials are incorrectly assessing this to be a Palestinian rocket. pic.twitter.com/zUP64v5eCN