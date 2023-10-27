Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

New York Times: el Ehli Hastanesi'ndeki patlamaya Gazze'den atılan roket sebep olmadı

New York Times tarafından yapılan detaylı bir görsel analiz, 17 Ekim gecesi el Ehli Hastanesi'ndeki saldırıya, Gazze'den fırlatılan bir füzenin neden olmadığı sonucuna vardı. Gazete, patlayıcının İsrail'in Nahal Oz kasabasından fırlatılmış olabileceğini yazdı.

Dünya
  • 27.10.2023 10:25
  • Giriş: 27.10.2023 10:25
  • Güncelleme: 27.10.2023 10:34
New York Times: el Ehli Hastanesi'ndeki patlamaya Gazze'den atılan roket sebep olmadı
el-Ehli Baptist Hastanesi (17 Ekim) / Fotoğraf: AA

ABD merkezli New York Times tarafından yapılan detaylı bir görsel analiz, 17 Ekim gecesi Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıya İsrail'in öne sürdüğü gibi Gazze'den fırlatılan bir füzenin neden olmadığı sonucuna vardı.

Gazete, 17 Ekim gecesi canlı yayın yapan bir el Cezire kamerasından alınan video kaydının başka bir şeyi gösterdiği sonucuna vardı.  

Görsel analizin sonucuna göre, videoda görülen ve Gazze'den fırlatılan füze, hastanedeki patlamaya neden olmadı. 

NYT'nin bulgularına göre, o füze yaklaşık üç km ileride gökyüzünde infilak etti. 

Gazete kesin bir kanıya varmanın mümkün olmadığını belirtmekle birlikte füzenin İsrail'in Nahal Oz kasabasından atıldığının anlaşıldığını yazdı. 

NYT görsel araştırmalar bölümü uzmanlarından Aric Toler, merminin kuzey, güney, doğu ve batıdan fırlatıldığını gösteren beş videonun coğrafi konumunu belirlediklerini dile getirdi. 

Toler, füzenin İsrail'in Nahal Oz şehri yakınlarından fırlatıldığını değerlendirdiklerini aktardı.

İSRAİL'İN İDDİALARI 

Gazze'deki el Ehli Hastanesi'nde beş yüze yakın sivilin hayatını kaybettiği saldırıya dair ABD ve İsrail istihbarat birimleri, patlama sırasında kaydedilen bir görüntüye dayanarak roketin Gazze'den fırlatıldığını iddia etmişti. 

İsrail ordusunun yayımladığı görüntülerde bir roketin Gazze semalarında karanlıkta ilerlediği ve havada infilak ettiği görülüyor. Saniyeler sonra yerde bir başka patlama daha görülüyor. 

İsrailli ve Amerikalı yetkililer, 'Filistinlilere ait bir roketin gökyüzünde arızalandığını ardından yere düştüğünü ve el Ehli Hastanesi'ndeki patlamaya yol açtığını' iddia etmiş ve bu görüntü de yaygın olarak yetkililerce başvurulan bir 'kanıt' haline gelmişti. 

Kaynak: Euronews

İsrailin hastane saldırısına dünyanın dört bir yanından tepki
Rusyadan ABDye Gazzedeki hastane katliamı için çağrı: Uydu görüntülerini açıklayın
BirGün'e Abone Ol

 

 

 