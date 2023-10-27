New York Times: el Ehli Hastanesi'ndeki patlamaya Gazze'den atılan roket sebep olmadı

New York Times tarafından yapılan detaylı bir görsel analiz, 17 Ekim gecesi el Ehli Hastanesi'ndeki saldırıya, Gazze'den fırlatılan bir füzenin neden olmadığı sonucuna vardı. Gazete, patlayıcının İsrail'in Nahal Oz kasabasından fırlatılmış olabileceğini yazdı.

ABD merkezli New York Times tarafından yapılan detaylı bir görsel analiz, 17 Ekim gecesi Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıya İsrail'in öne sürdüğü gibi Gazze'den fırlatılan bir füzenin neden olmadığı sonucuna vardı.

Gazete, 17 Ekim gecesi canlı yayın yapan bir el Cezire kamerasından alınan video kaydının başka bir şeyi gösterdiği sonucuna vardı.

Görsel analizin sonucuna göre, videoda görülen ve Gazze'den fırlatılan füze, hastanedeki patlamaya neden olmadı.

An IDF spokesperson went on CNN and the BBC with a printed-out screenshot from an Al Jazeera livestream showing this projectile, claiming it was the rocket that hit the hospital. We also believe that American officials are incorrectly assessing this to be a Palestinian rocket. pic.twitter.com/zUP64v5eCN — Aric Toler (@AricToler) October 25, 2023

NYT'nin bulgularına göre, o füze yaklaşık üç km ileride gökyüzünde infilak etti.

Gazete kesin bir kanıya varmanın mümkün olmadığını belirtmekle birlikte füzenin İsrail'in Nahal Oz kasabasından atıldığının anlaşıldığını yazdı.

NYT görsel araştırmalar bölümü uzmanlarından Aric Toler, merminin kuzey, güney, doğu ve batıdan fırlatıldığını gösteren beş videonun coğrafi konumunu belirlediklerini dile getirdi.

Toler, füzenin İsrail'in Nahal Oz şehri yakınlarından fırlatıldığını değerlendirdiklerini aktardı.

İSRAİL'İN İDDİALARI

Gazze'deki el Ehli Hastanesi'nde beş yüze yakın sivilin hayatını kaybettiği saldırıya dair ABD ve İsrail istihbarat birimleri, patlama sırasında kaydedilen bir görüntüye dayanarak roketin Gazze'den fırlatıldığını iddia etmişti.

İsrail ordusunun yayımladığı görüntülerde bir roketin Gazze semalarında karanlıkta ilerlediği ve havada infilak ettiği görülüyor. Saniyeler sonra yerde bir başka patlama daha görülüyor.

İsrailli ve Amerikalı yetkililer, 'Filistinlilere ait bir roketin gökyüzünde arızalandığını ardından yere düştüğünü ve el Ehli Hastanesi'ndeki patlamaya yol açtığını' iddia etmiş ve bu görüntü de yaygın olarak yetkililerce başvurulan bir 'kanıt' haline gelmişti.

Kaynak: Euronews