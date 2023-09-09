Neymar, Brezilya'nın en çok gol atan oyuncusu oldu

Brezilya'nın Bolivya'yı 5-1 yendiği maçta 2 gol kaydeden Neymar, Pele'yi geride bırakarak milli takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Spor 09.09.2023 13:16 Giriş: 09.09.2023 13:16

Güncelleme: 09.09.2023 13:22 Kaynak: Haber Merkezi

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