Neymar, Brezilya'nın en çok gol atan oyuncusu oldu
Brezilya'nın Bolivya'yı 5-1 yendiği maçta 2 gol kaydeden Neymar, Pele'yi geride bırakarak milli takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
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PSG'den transfer olan Neymar, dün akşam Dünya Kupası elemelerinde Brezilya'nın Bolivya'yı 5-1 yendiği maçta 2 gol kaydederek milli takım tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu.
Neymar, 78 golle efsane futbolcu Pele'yi geride bıraktı. 2022 sonunda hayatını kaybeden Pele, Brezilya formasıyla 82 maçta 77 gol atarken 3 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.
31 yaşındaki dünya yıldızı Neymar ise 78 gole 125 maçta ulaştı.