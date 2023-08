Neymar da Suudi Arabistan yolcusu

Cristiano Ronaldo'nun gitmesiyle dikkat çeken ve bu yaz yapılan büyük transferlerle dikkatleri çeken Suudi Arabistan ligi, bir dünya yıldızına daha kavuşmak üzere. Brezilyalı süper yıldız Neymar'ın, Al Hilal ile anlaşmaya oldukça yakın olduğunu belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Neymar ile Al Hilal, 2 yıllık sözleşmede anlaştı. Hatta Al Hilal, oyuncunun sağlık kontrolünü bile takvime bağladı. Bir aksilik çıkmaması durumunda Neymar'ın da Suudi Arabistan'a giden dünya yıldızları arasına katılması bekleniyor.

Al Hilal are preparing formal documents to be checked on Monday in order to get Neymar Jr deal done 🚨🔵🇧🇷 #Neymar



Player already approved the move, two year contract — lawyers will be on it.



Al Hilal already booked medical tests; waiting for Ney’s camp final green light. pic.twitter.com/EH9VZgeodX