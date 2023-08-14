Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Neymar da Suudi Arabistan yolcusu

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak gösterilen Neymar'ın, Suudi Arabistan'ın Al Hilal kulübüne transferinin an meselesi olduğu belirtildi.

Spor
  • 14.08.2023 10:22
  • Giriş: 14.08.2023 10:22
  • Güncelleme: 14.08.2023 10:33
Kaynak: Haber Merkezi
Abone Olgoogle-news
Neymar da Suudi Arabistan yolcusu

Cristiano Ronaldo'nun gitmesiyle dikkat çeken ve bu yaz yapılan büyük transferlerle dikkatleri çeken Suudi Arabistan ligi, bir dünya yıldızına daha kavuşmak üzere. Brezilyalı süper yıldız Neymar'ın, Al Hilal ile anlaşmaya oldukça yakın olduğunu belirtildi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Neymar ile Al Hilal, 2 yıllık sözleşmede anlaştı. Hatta Al Hilal, oyuncunun sağlık kontrolünü bile takvime bağladı. Bir aksilik çıkmaması durumunda Neymar'ın da Suudi Arabistan'a giden dünya yıldızları arasına katılması bekleniyor.

31 yaşındaki futbolcunun PSG ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Neymar'ın bonservisi için ne kadar para verileceği ve Neymar'ın maaşı henüz basına sızmadı. Neymar, takımın sezon öncesi hazırlık kampına katılmazken şu an kadro dışı.

Fenerbahçe'yi geçen sezon çalıştıran Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal şu ana kadar Koulibaly, Milinkovic-Savic, Ruben Neves ve Malcolm transferleriyle adından söz ettirdi.  

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan’da ilk kupasını kazandı
Transferde yeni dönem: Suudi Arabistana giden futbolcular ve ismi geçenler
BirGün'e Abone Ol