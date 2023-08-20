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Niğde’de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Niğde’nin Çamardı ilçesinde saat 01.26 sıralarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ajans Haberleri
  • 20.08.2023 01:50
  • Giriş: 20.08.2023 01:50
  • Güncelleme: 20.08.2023 01:54
Kaynak: İHA
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Niğde’de 3.8 büyüklüğünde deprem

Niğde’nin Çamardı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.26’da Niğde’nin Çamardı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. 

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