Niğde’de 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD, Niğde’nin Çamardı ilçesinde saat 01.26 sıralarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Niğde’nin Çamardı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.26’da Niğde’nin Çamardı ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 19, 2023
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Çamardı (Niğde)
Tarih:2023-08-20
Saat:01:26:54 TSİ
Enlem:37.921 N
Boylam:35.152 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/spQnKgvqFn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi