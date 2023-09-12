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Nijerya'daki tekne kazasında ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Hussain İbrahim, 10 Eylül'de, Mokwa Nehri'nde yaklaşık 100 kişinin bulunduğu yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini duyurdu. Kayıp olan çok sayıda kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Dünya
  • 12.09.2023 12:50
  • Giriş: 12.09.2023 12:50
  • Güncelleme: 12.09.2023 12:58
Kaynak: AA
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Nijerya'daki tekne kazasında ölenlerin sayısı 30'a çıktı
Fotoğraf: AA /A

Nijerya'nın Niger eyaletinde 10 Eylül'de bir teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Sözcüsü Hussain İbrahim, yaptığı açıklamada, 10 Eylül'de Mokwa Nehri'nde yolcu taşıyan teknenin alabora olmasının ardından devam eden kurtarma çalışmalarında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Böylece tekne kazasında yaşamını yitirenlerin sayısının 30'a yükseldiğini aktaran İbrahim, 30 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

İbrahim, çok sayıda kişinin kayıp olduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Nijerya'nın Niger eyaletinde 10 Eylül'de Jabba bölgesinden Kainji bölgesine gitmek üzere yola çıkan tekne Mokwa Nehri'nde alabora olmuştu. Teknede yaklaşık 100 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları yaşanıyor.

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