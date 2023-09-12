Nijerya'daki tekne kazasında ölenlerin sayısı 30'a çıktı

Nijerya Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı Sözcüsü Hussain İbrahim, 10 Eylül'de, Mokwa Nehri'nde yaklaşık 100 kişinin bulunduğu yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiğini duyurdu. Kayıp olan çok sayıda kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Dünya 12.09.2023 12:50 Giriş: 12.09.2023 12:50

Güncelleme: 12.09.2023 12:58 Kaynak: AA

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