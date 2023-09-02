Numan Kurtulmuş: Cumhuriyet tarihinin en fazla destek bulan sosyal projesi imam hatiplerdir

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet tarihinde en fazla destek bulan sosyal projenin imam hatip okulları olduğunu ileri sürerken yeni anayasa çalışmasında da 'Türk ailesinin güçlendirilmesi ve korunması' için adım atacaklarını söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 20. İmam Hatipliler Kurultayı'nda konuştu.

İmam hatip okullarının cumhuriyet tarihinin en çok destek gören sosyal projesi olduğunu iddia eden Kurtulmuş, parti olarak yapacakları yeni anayasa çalışmasında 'Türk aile yapısının korunacağı' mesajı verdi.

Kurtuşmuş, imam hatiplerle ilgili şunları söyledi:

"Bu topraklarda Cumhuriyet tarihinin toplumsal olarak en büyük tavan bulmuş, en büyük destek bulmuş sosyal projelerinin başında gelen imam hatip okullarıdır. Toplumun farklı kesimleri yememiş içmemiş, o okulları yapmış, o okullara öğrenci yetiştirmiş, sırtında çuvallarla çocuklara yiyecekler taşıyarak burada okuyan çocukların istikbalinin gerçekleşmesi için mücadele etmiştir."

Yeni anayasa çalışmalarında 'aile yapısının korunması için gereken adımların atılacağı' mesajı veren Kurtulmuş, konuyla ilgili konuşmasında Osmanlı Devleti'ne de atıfta bulundu:

"Aile yapısının güçlendirilmesi için bütün gücümüzle gayret edeceğiz ve inşallah önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni anayasa çalışmasında da Türk ailesinin güçlendirilmesi ve korunması için gerekli adımları inşallah atacağız. Mezhep, meşrep, ırk, köken, toplumsal sınıf gibi bütün farklılıkların bir tarafa bırakılarak bunların üzerinden bu farklılıkları bir zenginlik aracı olarak görerek aynen Osmanlı'nın geçmişte yaptığı millet sistemi üzerinden güçlendirdiği o anlayışı yeniden kuvvetlendirerek yolumuza devam edeceğiz. Bu ülkenin 85 milyonunun tamamı birdir, beraberdir kardeşimizdir."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da iki gün önce yaptığı açıklamada aile hukukunun 'sil baştan ele alınacağını' söylemişti.