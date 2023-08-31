Adalet Bakanı Tunç, nafaka hakkını hedef aldı: Aile hukukunu sil baştan ele alacağız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira davalarındaki arabuluculuk uygulaması ve süresiz nafaka hakkına ilişkin konuştu. Boşanma ve nafaka gibi konular için 'mağduriyetlerin giderileceğini' söyleyen Bakan Tunç, aile hukukunun 'sil baştan ele alınacağını' ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da kadınların süresiz nafaka hakkına göz dikti. Aile hukukunun tamamen değiştirileceğinin sinyalini veren Tunç, nafaka, tazminat ve boşanma gibi konuların 'arabuluculuk' sistemiyle çözülebileceğini savundu.

"AİLE HUKUKUNU SİL BAŞTAN ELE ALACAĞIZ"

Kira davalarında olduğu gibi aile hukukunda da arabuluculuk sistemi getirilmesi gerektiğini savunan Bakan Tunç, 'her iki tarafın da dikkate alınacağını' söyledi. Aile hukukunun sil baştan ele alınacağı mesajı veren Tunç'un konuyla ilgili NTV'ye yaptığı açıklamalar şöyle:

"Özellikle aile hukuku ile ilgili geniş bir çalışmamız var. Aile hukukunu sil baştan ele alacağız. Aile hukukunda arabuluculuğu getirmek lazım. Şu anda aile hukukunda mümkün değil. Aslında birçok ülkede aile hukuku alanında arabuluculuk uygulaması iyi gidiyor. Türkiye'de de aile hukukunda arabuluculuk söz konusu olursa. Boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir. Vatandaşların mağduriyetini gidermemiz lazım. Her iki tarafı da dikkate alarak bir çözüm bulunmalı."

KİRA DAVALARI: "YÜZDE 25 SINIRI AŞILABİLİR"

Kira davalarında yarından itibaren zorunlu arabuluculuk uygulaması başlıyor. 1 ay içinde uzlaşma sağlanamaması halinde yargı yolunun yine açık kalacağını aktaran Tunç, anlaşma sağlanırsa sorunun 'dostane' şekilde çözüleceğini söylerken yüzde 25'lik sınırın iki tarafın da anlaşması halinde aşılabileceğini dile getirdi:

"Anlaşma sağlanabilirse konu dostane bir şekilde çözülmüş olacak. Kira miktarını da konuşabilirler iki taraf istedikten sonra yüzde 25 sınırı da aşılabilir. Buradaki yüzde 25 sınırı şudur ev sahibi kiracısına yüzde 25'in üzerinde bir kira artışını dikte edemez. Eğer kiracı ile kiralayan anlaşıyorsa o ayrı bir konu. Süre ortaya koyabilir tahliye taahhütü ile ilgili konu var."

COVID İZNİ: 9 BİN 56 MAHKÛM FİRARİ

Yılmaz Tunç, Nisan 2020'de cezaevlerinde başlayan Covid-19 izinlerine yönelik ise 9 bin 56 mahkûmun cezaevine dönmediğini ve bu kişilerin firari durumunda olacaklarını söyledi:

"Dışarıda Covid izninde bulunan 120 bin 419 hükümlü vardı. 19 bin 159 kişi açık cezaevlerine geri dönmek zorunda kalacaklardı, 9 bin 56'sı izinden geri dönmedi. Bunlar firar durumunda olurlar. Bunlar yakalandıklarında açık cezaevlerinde değil kapalı cezaevlerinde barındırılacaklar."