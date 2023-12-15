ODTÜ'lü işçi direniyor: İmzalar rektörlüğe verildi

Haber Merkezi

ODTÜ’de Kod 46 ile usulsüz bir biçimde işten çıkarılan yemekhane işçisi Serdal Delibal, işe geri dönmek için topladığı imzaları rektörlüğe teslim etti. Öğrenci ve akademisyenlerden toplam 881 imza toplayan Delibal, hukuki mücadeleye devam edeceğini söyledi.

Kod 46 nedeniyle başka işlere giremediğini ve mağduriyet yaşadığını anlatan Delibal, “İş başvurusunda bulunduk.İşe alacaklardı, sonradan almadılar. Kod 46’dan çıkarıldığımı ve Kod 46’nın ne olduğunu orada öğrendim. Yılların verdiği bir rızk var, onu ben öyle kolay kolay idarecilere yedirmem." dedi.