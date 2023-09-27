ODTÜ’de evrim konferansı 'tadilat' gerekçesiyle iptal edildi

ODTÜ Rektörlüğü, 6-7 Aralık’ta yapılması planlanan Aykut Kence Evrim Konferansı’nın kültür merkezinde tadilat yapılacağı gerekçesiyle iptal edildiğini duyurdu.

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (BİYOGEN) tarafından her yıl düzenlenen Aykut Kence Evrim Konferansı (AKEK), konferansın yapılacağı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi (KKM) salonunda tadilat yapıldığı gerekçesiyle Rektörlük tarafından iptal edildi.

İptalin sebebini öğrenmeye çalışan topluluk üyelerine; KKM’de tadilat yapılacağı, bu sebeple ön rezervasyonu olan etkinliklerin iptal edildiği, kalan zaruri programların ise kaydırıldığı yanıtı verildi.

Konferansı düzenleyen BİYOGEN, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamayla "Bilim üretimine yapılan saldırılara rağmen vazgeçmiyor ve 17. Aykut Kence Evrim Konferansını gerçekleştireceğimizi duyuruyoruz" dedi.

2019'DA DA AYNI GEREKÇEYLE İPTAL EDİLMİŞTİ

2019 yılında da Rektörlük, tadilat gerekçesiyle aylar önceden Aykut Kence Evrim Konferansı için ayırtılan yeri iptal etmişti. Bunun üzerine konferansın düzenleyicisi olan BİYOGEN, ODTÜ kampüsünde etkinliğini gerçekleştirememiş, 13. AKEK, öğrencilerin anlaştığı bir düğün salonunda düzenlenmişti.