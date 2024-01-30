ODTÜ’nün değeri Diyanet’ten az

Diyanet’in eğitim yatırımları ödeneğinin, ülkedeki 108 üniversitenin aldığı ödenekten fazla olduğu ortaya çıktı. Diyanet’in mesleki eğitim yatırım ödeneği ise 216 milyon TL.

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı, merkezi bütçeden eğitim yatırımları için aldığı pay itibarıyla 126 üniversiteden 108’inin üzerine çıktı. Başkanlığın mesleki ve teknik eğitim yatırımı itibarıyla geride bıraktığı üniversiteler arasında ODTÜ ve Akdeniz gibi köklü üniversiteler de yer aldı.

Yükseköğretim yatırımları için 2024 yılı bütçesinden toplam 31 milyar 631 milyon 765 bin TL’lik pay ayrıldı. Toplam 31,6 milyar TL’lik para, 126 üniversite ile ÖSYM, Emniyet Genel Müdürlüğü, MEB ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında paylaştırıldı.

216 MİLYON TL’LİK ÖDENEK

2024 yılı için 91 milyar 824 milyon 805 bin TL’lik bütçe verilen Diyanet İşleri Başkanlığı’na mesleki ve teknik eğitim yatırımları için verilen ödenek zirve yaptı. Başkanlık, mesleki ve teknik eğitim yatırımları ödeneği itibarıyla 126 üniversiteden 108’ini geride bıraktı. Diyanet’in 2024 yılında gerçekleştireceği mesleki ve teknik eğitim yatırımları için toplam 216 milyon TL kaynak öngörüldü. Diyanet’e 216 milyon TL olarak öngörülen eğitim yatırımları ödeneklerinden Türkiye’nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan ODTÜ’ye ayrılan pay 210 milyon TL’de kaldı. Diyanet, 187 milyon TL ödenek verilen Akdeniz Üniversitesi ile 78,6 milyon TL ödenek verilen Galatasaray Üniversitesi ve 190 milyon TL ödenek verilen Dokuz Eylül Üniversitesi’ni de geçti.

Diyanet’in eğitim yatırımı ödeneği ile geride bıraktığı bazı üniversiteler ve aldıkları ödenekler şöyle sıralandı:

• Ege Üniversitesi: 190 milyon TL

• Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: 80 milyon TL

• İskenderun Teknik Üniversitesi: 150 milyon 500 bin TL

• Mersin Üniversitesi: 59 milyon 802 bin TL

• Ondokuz Mayıs Üniversitesi: 75 milyon TL

•Selçuk Üniversitesi: 120 milyon TL