'Ödül gibi ceza'nın üzerinden 3 gün geçti: Cevdet Yılmaz, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Uganda'da görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Uganda'nın başkenti Kampala'da, Bağlantısızlar Hareketi (NAM) Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nin düzenlendiği Speke Resort Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, ekonomi, ticaret ve güvenlik alanları başta olmak üzere, iki ülke arasındaki işbirliği imkanları ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı belirtildi.

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, motokurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olmuş, Mahmud'a 27 bin 300 TL para cezası verilmişti.

Cevdet Yılmaz, dün (18 Ocak Perşembe) gittiği Uganda'nın başkenti Kampala'da Bağlantısızlar Hareketi'ne bağlı ülkelerin devlet ve hükumet ile de görüşmeler gerçekleştirdi.