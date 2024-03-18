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Oğlunu ve baldızını işe alan Bağlar kayyumundan bir kıyak da AKP'li Meclis üyesine

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'ne atanan kayyum Hüseyin Beyoğlu, oğlunun ve baldızının ardından AKP Kadın Kolları Başkanı'nı da işe aldı.

Yerel
  • 18.03.2024 10:37
  • Giriş: 18.03.2024 10:37
  • Güncelleme: 18.03.2024 10:57
Kaynak: Haber Merkezi
Oğlunu ve baldızını işe alan Bağlar kayyumundan bir kıyak da AKP'li Meclis üyesine

AKP’li Hüseyin Beyoğlu, kayyum olarak görev yaptığı Bağlar Belediyesi'nde AKP Kadın Kolları Başkanı ve Bağlar Belediyesi Meclis üyesi Güzel Kızoğlu’nu belediyeye işçi olarak aldı.

Beyoğlu, geçen haftalarda da baldızı Deniz Gürdeğir'i Başkan Yardımcılığına, oğlu Mustafa Beyoğlu’nu da belediye bünyesinde işe almıştı.

Beyoğlu, baldızı Deniz Gürdeğir'i daha önce de Özel Kalem Müdürlüğü'ne atamıştı.

Bağlar Belediyesi kayyumundan seçim öncesi oğluna ve baldızına kıyak
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