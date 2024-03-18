Oğlunu ve baldızını işe alan Bağlar kayyumundan bir kıyak da AKP'li Meclis üyesine

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'ne atanan kayyum Hüseyin Beyoğlu, oğlunun ve baldızının ardından AKP Kadın Kolları Başkanı'nı da işe aldı.

Yerel 18.03.2024 10:37 Giriş: 18.03.2024 10:37

Güncelleme: 18.03.2024 10:57 Kaynak: Haber Merkezi

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