Öğrenciler "taşımalı eğitim" mağduru: Çocuklar okula kamyonet kasasında gidiyor

Taşımalı eğitim sistemi mağdur etmeye devam ediyor. Herhangi bir servis desteğinin sağlanmadığı Karşıyaka'ya bağlı Sancaklı Mahallesi’nde 21 çocuk okula her gün kamyonet kasasında gidiyor. Yetkililerin bütçe yetersizliğini gerekçe göstererek bu sene köye servis hizmeti sağlamadıklarını kaydeden köy halkı, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Taşımalı eğitim sistemi ile birlikte köy okullarının kapatılması kararı sonrası özellikle kırsal kesimde yaşayan çocuklar ciddi zorluklar yaşıyor.

Ödenek sıkıntıları gerekçesiyle servis araçlarının verilememesi öğrencileri ve aileleri mağdur ediyor.

Yerel haber sitesi Ege'de Son Söz'den Diren Çelik'in haberine göre, yer alan İzmir’in merkez ilçelerinde Karşıyaka’nın Sancaklı köyünde de taşımalı eğitimin getirdiği kriz yaşanıyor.

NE GÜVENLİK ÖNLEMİ VAR NE DE SESLERİNİ DUYAN

Köyde taşımalı eğitimin ilk başladığı dönemlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından karşılanan servis desteği, pandemi dönemi ile birlikte kesildi. Son iki senedir belediye tarafından verilen servis desteği ise bu yıl sağlanmadı.

Şehre ulaşım sağlayan belediye otobüsleri sabah iki, akşam tek sefer olmak üzere çalışıyor. Otobüslerin kalkış saatleri ise çocukların okul giriş-çıkış saatlerine uymuyor. Bu nedenle 21 çocuk, her gün kamyonet kasasında okullarına gitmek zorunda kalıyor.

Her sabah torunları ile birlikte 21 çocuğu okula götüren 71 yaşındaki İlyas Kaya, bel fıtığı başta olmak üzere çeşitli hastalıklarla da mücadele ediyor. Kaya’nın tek isteği ise kış gelmeden bu sorunun çözülmesi.

"KIŞ GELMEDEN BU İŞ ÇÖZÜLMELİ"

Son iki yıldır servisin belediye tarafından karşılandığını kaydeden Kaya, bu yıl bütçe yetersizliği gerekçesiyle servis hizmeti sağlanmadığını söyledi.

Sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydeden Kaya, şunları söyledi:

"Kamyonet bana ait ve çocukları onlarla götürüp getiriyorum. Servis yok, servis istiyoruz yetkililerden. 21 çocuk her gün gidip geliyor Örnekköy’e. Otobüsümüz sınırlı. Bugün yağmur-çamur yok ama çocukları yağmurda çamurda okula nasıl götürürüz? Arabası olan götürüyor, olmayanları da ben götürüyorum. Aileler rica ediyor. Araç parası veremeyecek olanlar var. Servis sağlanmayacak ise bize araç versinler, biz götürüp getirelim. Kış kıyamet basmadan bu iş çözülmeli."