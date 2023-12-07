Okulda hasar oluştu, veliler tepki gösterdi

Haber Merkezi

Bursa Mudanya açıklarında Gemlik Körfezi merkezli 5.1 ve 4.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından devlet okullarında çatlaklar meydana geldi. Yüzlerce öğrencinin eğitim gördüğü Mudanya Hatice İsmail Hakkı Kayan İlköğretim Okulu’nun zemin kolonlarında yaşanan çatlaklar, velilerin tepkisine neden oldu.

BursaTanık’ın haberine göre veliler okul müdürüyle yaptıkları görüşmede çözüm talebinde bulundu. Ancak müdürün “Benim yapabileceğim bir şey yok” dediği iddia edildi. Veliler, “Devletin acilen bu sorunu çözmesi lazım. Çocuklarımızın güvenliğinden korkuyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi.