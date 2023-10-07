Okulda yemek sırası beklerken fenalaşan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Öğrenim gördüğü okulda aniden fenalaşan 10 yaşındaki İsmail Bozlak yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiğinden şüphelenilen çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.

Aksaray'da, okulda yemek sırasında beklerken aniden fenalaşan 10 yaşındaki İsmail Bozlak, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Edinilen bilgiye göre, dün (6 Ekim) saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi 11. Bulvardaki Yavuz Sultan Selim Yatılı Bölge Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, İsmail Bozlak okulun yemekhanesinde öğle yemeği için sırada beklerken bir anda yere düştü.

Öğretmenleri ile okuldaki hemşire tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozlak, ihbar üzerine okula gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bozlak, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. İlk belirlemelere göre kalp krizinden şüphelenilen çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.