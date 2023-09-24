Okullara ‘değerler kulübü’!

Berkay SAĞOL

Öğrencilere imam, vaiz ve Kuran kursu öğreticilerinin okullarda görevlendirilmesinin dışında her okula “değerler kulübü” kurulacak.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi kapsamında “manevi danışman” olarak görevlendirilen imam, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kuran kursu hocaları, MEB okullarındaki öğrencilere “değerler eğitimi” verecek. Örneğin okullarda, değerler eğitimi verilmek üzere “değerler kulübü” kurulması ve katılımcı öğrencilerin “temsilci öğretmenler” tarafından belirlenmesi öngörülüyor. Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal, bu durumun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğini yok saydığını belirtti. Vardal, ‘‘Siyasi iktidar burada bir çeşit eğitimin dinselleşmesine yönelik farklı bir kanaldan bir süreç yürütmeye çalışıyor. Değerler kulübünün faaliyetlerine de itirazlarımıza sürdüreceğiz.”

TKP’DEN EYLEM

TKP Çanakkale İl Örgütü çağrısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan yurttaşlar protokolü protesto etti.