Okulları asla teslim etmeyeceğiz

Haber Merkezi

Eğitimde gerici müfredat ve uygulamalar her geçen gün artıyor. "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi adı altında dini içerikli eğitimin yaygınlaştırılmasına tepkiler büyüyor.

ÇEDES'e karşı yarın gerçekleştirilecek İzmir Mitingi'nin yürüyüş kolu, Eskişehir'de ÇEDES'e karşı birçok kitle örgütünün de destek verdiği bir yürüyüş gerçekleştirdi. Atatürk Lisesi önünde buluşan kitle, Hamamyolu Yediler Parkı'na kadar "Laik, bilimsel, demokratik eğitim", "ÇEDES hemen iptal edilsin", "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganlarıyla yürüdü. Denizli’de de İzmir’de gerçekleştirilecek miting için "Laik ve bilimsel eğtim istiyoruz" denilerek çağrı yapıldı.