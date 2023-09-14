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Okulları asla teslim etmeyeceğiz

Güncel
  • 14.09.2023 06:00
  • Giriş: 14.09.2023 06:00
  • Güncelleme: 14.09.2023 06:29
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Okulları asla teslim etmeyeceğiz
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Eğitimde gerici müfredat ve uygulamalar her geçen gün artıyor. "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesi adı altında dini içerikli eğitimin yaygınlaştırılmasına tepkiler büyüyor.

ÇEDES'e karşı yarın gerçekleştirilecek İzmir Mitingi'nin yürüyüş kolu, Eskişehir'de ÇEDES'e karşı birçok kitle örgütünün de destek verdiği bir yürüyüş gerçekleştirdi. Atatürk Lisesi önünde buluşan kitle, Hamamyolu Yediler Parkı'na kadar "Laik, bilimsel, demokratik eğitim", "ÇEDES hemen iptal edilsin", "Karanlığa teslim olmayacağız" sloganlarıyla yürüdü. Denizli’de de İzmir’de gerçekleştirilecek miting için "Laik ve bilimsel eğtim istiyoruz" denilerek çağrı yapıldı.

‘ÇEDES’ iptal edilsin!
SOL Partiden İzmirde ÇEDES eylemi
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