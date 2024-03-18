Olaylı derbi dış basında: Türkiye Ligi'nde gerçeküstü sahneler

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar dış basında geniş yer buldu. İtalyan basınından Corriere dello Sport, "Türkiye Ligi'nde gerçeküstü sahneler... Bazı taraftarların saldırısına oyuncular sert tepki gösterdi" değerlendirmesini yaptı. İspanyol Marca ise haberi "Bu ne ilk ne de son olacak. Türk futbolunda bir kez daha acı görüntüler karşımıza çıkıyor" diyerek duyurdu.

Spor 18.03.2024 16:06 Giriş: 18.03.2024 16:06

Güncelleme: 18.03.2024 16:10 Kaynak: AA

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