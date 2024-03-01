Elif Çongur
Çok sıktınız, bıktık sizden
Aslında tabii ben de isterdim zarif bir “Merhaba” yazısı yazayım, “Bu yazı itibariyle, bundan sonra “muht(elif) spor” yazılarımla düzenli olarak...
Adalet, nefret ve meşin yuvarlak
On seneyi geçti aktif olarak spor yazıları yazıyorum. Şöyle de diyebilirim, ben ve bazı meslektaşlarım, memleketin futbolun iklimi üzerine sürekli...
Kadınların sahası, filesi, minderi: Marta, Ebrar, Kübra
2016 yılının Eylül ayıydı. Katalonya ikinci liginde UE Valls ve Cambrils Unio takımları arasındaki maçı kadın futbol hakemi Marta Galego...
Çocuk Mesut Özil
Uzun yıllardır oynadığı futbolla dünya futboluna adını yazdıran, hatta Alman milli takımının efsanelerinden biri olan, kimilerinin “Türk Messi”...
Beşiktaşlı bir efsane atlet: Tolon Tosun
Derler ki Tolon Tosun, Kabataş’ın Beşiktaş ve Türk atletizmine en büyük armağanlarından biridir. 27 Haziran 1931’de doğar. 1944-45...
Bir futbol kentinin genetiği
Trabzonspor’la ilgili konuşan hemen herkes, söze aşağı yukarı şöyle bir cümleyle başlar: “Trabzon bir futbol kentidir”. Yakın tarihimizden...
Şeyhül İdman
Bugün spor tarihimizin soyadından da anlaşılabileceği gibi sıra dışı bir ismini anlatmak istiyorum. Ali Faik Üstünidman’ı. Üstünidman, 1859 yılında İstanbul’da...
Münir Özkul’un atkısı
1907 yılının ilk günlerinde başlar büyük hikâye. II. Abdülhamid’in futbol üzerindeki baskısı görece azalmış, Kuşdili Çayırı’nda top koşturmak biraz daha...
Sporda 2020’nin en’leri
Gelecek senenin; insanlığın virüse karşı zafer kazandığı, sağlıklı, adaletli bir yıl olmasını dileyerek yılın son yazısını yazayım. Berbat geçmiş bir...
Fenerbahçe bu
Öyleydi böyleydi derken dev kadro kurduğuna, o senenin bu sene olduğuna, eski kaptanların kucakladığı takımlarının bu sezon şampiyonluğa yürüyeceğine inanan...
Var öyle bir şey
Geçen haftayı futbolda ırkçılık tartışmalarıyla geçirdik. Irkçılık meselenin tartışılıyor olmasının son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle bizim ülkemizde ırkçılık...
Armando Diego Maradona
Maradona sevdamı anlatmaya çalıştığım yazılarımdan birinde şöyle demiştim: “Nazım Hikmet, Piraye için ‘Dünyanın en güzel kadını’ dedikten sonra eklemişti ‘Bu...
Fenerbahçeli Nurhan Karadağ
GEÇEN günlerde hocamız Nurhan Karadağ’la ilgili birtakım tatsızlıklar oldu takip etmişsinizdir. Tekrar edip canınızı sıkmak istemiyorum. Canımı sıkmak istemiyorum desem...
Salgının pençesinde zevk endüstrisi
Nihayet futbol dünyasından bir itiraz yükseldi. Nihayet bir ses, “Bu işler böyle nasıl olacak?” dedi. Nihayet bir futbolcu çıktı; pandemi...
Transfer sezonunun bitmesi şerefine
Transfer sezonu denen saçma zaman diliminin bitmesine saatler kaldı. O onu aldı, bu şunu aldı ve çok şükür Messi Barselona’da...
Oyuna devam
CovId-19 denen illetle altıncı ayımızı doldurmuş bulunuyoruz. Hep beraber neyle baş etmeye çalıştığımızı anlamaya çalıştığımız, “camdan girer açma pencereyi” gibi...