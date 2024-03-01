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Elif Çongur

Elif Çongur

Çok sıktınız, bıktık sizden

Aslında tabii ben de isterdim zarif bir “Merhaba” yazısı yazayım, “Bu yazı itibariyle, bundan sonra “muht(elif) spor” yazılarımla düzenli olarak...
  • 07.03.2024 06:00

Adalet, nefret ve meşin yuvarlak

On seneyi geçti aktif olarak spor yazıları yazıyorum. Şöyle de diyebilirim, ben ve bazı meslektaşlarım, memleketin futbolun iklimi üzerine sürekli...
  • 12.12.2023 23:50

Kadınların sahası, filesi, minderi: Marta, Ebrar, Kübra

2016 yılının Eylül ayıydı. Katalonya ikinci liginde UE Valls ve Cambrils Unio takımları arasındaki maçı kadın futbol hakemi Marta Galego...
  • 23.07.2023 06:00

Çocuk Mesut Özil

Uzun yıllardır oynadığı futbolla dünya futboluna adını yazdıran, hatta Alman milli takımının efsanelerinden biri olan, kimilerinin “Türk Messi”...
  • 08.03.2021 10:02

Beşiktaşlı bir efsane atlet: Tolon Tosun

Derler ki Tolon Tosun, Kabataş’ın Beşiktaş ve Türk atletizmine en büyük armağanlarından biridir. 27 Haziran 1931’de doğar. 1944-45...
  • 22.02.2021 10:14

Bir futbol kentinin genetiği

Trabzonspor’la ilgili konuşan hemen herkes, söze aşağı yukarı şöyle bir cümleyle başlar: “Trabzon bir futbol kentidir”. Yakın tarihimizden...
  • 25.01.2021 09:28

Şeyhül İdman

Bugün spor tarihimizin soyadından da anlaşılabileceği gibi sıra dışı bir ismini anlatmak istiyorum. Ali Faik Üstünidman’ı. Üstünidman, 1859 yılında İstanbul’da...
  • 11.01.2021 09:54

Münir Özkul’un atkısı

1907 yılının ilk günlerinde başlar büyük hikâye. II. Abdülhamid’in futbol üzerindeki baskısı görece azalmış, Kuşdili Çayırı’nda top koşturmak biraz daha...
  • 04.01.2021 09:47

Sporda 2020’nin en’leri

Gelecek senenin; insanlığın virüse karşı zafer kazandığı, sağlıklı, adaletli bir yıl olmasını dileyerek yılın son yazısını yazayım. Berbat geçmiş bir...
  • 28.12.2020 10:08

Fenerbahçe bu

Öyleydi böyleydi derken dev kadro kurduğuna, o senenin bu sene olduğuna, eski kaptanların kucakladığı takımlarının bu sezon şampiyonluğa yürüyeceğine inanan...
  • 21.12.2020 10:02

Var öyle bir şey

Geçen haftayı futbolda ırkçılık tartışmalarıyla geçirdik. Irkçılık meselenin tartışılıyor olmasının son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle bizim ülkemizde ırkçılık...
  • 14.12.2020 09:19

Armando Diego Maradona

Maradona sevdamı anlatmaya çalıştığım yazılarımdan birinde şöyle demiştim: “Nazım Hikmet, Piraye için ‘Dünyanın en güzel kadını’ dedikten sonra eklemişti ‘Bu...
  • 26.11.2020 00:03

Fenerbahçeli Nurhan Karadağ

GEÇEN günlerde hocamız Nurhan Karadağ’la ilgili birtakım tatsızlıklar oldu takip etmişsinizdir. Tekrar edip canınızı sıkmak istemiyorum. Canımı sıkmak istemiyorum desem...
  • 26.10.2020 10:21

Salgının pençesinde zevk endüstrisi

Nihayet futbol dünyasından bir itiraz yükseldi. Nihayet bir ses, “Bu işler böyle nasıl olacak?” dedi. Nihayet bir futbolcu çıktı; pandemi...
  • 12.10.2020 09:54

Transfer sezonunun bitmesi şerefine

Transfer sezonu denen saçma zaman diliminin bitmesine saatler kaldı. O onu aldı, bu şunu aldı ve çok şükür Messi Barselona’da...
  • 05.10.2020 09:59

Oyuna devam

CovId-19 denen illetle altıncı ayımızı doldurmuş bulunuyoruz. Hep beraber neyle baş etmeye çalıştığımızı anlamaya çalıştığımız, “camdan girer açma pencereyi” gibi...
  • 21.09.2020 09:19
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