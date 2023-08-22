Olgun Şimşek trafik kazası geçirdi

Sanatçı Olgun Şimşek Muğla'nın Bodrum ilçesinde trafik kazası geçirdi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.

Sanatçı Olgun Şimşek, trafik kazası geçirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gürece Kavşağı mevkiinde sabaha karşı meydana gelen kazada kavşağa yakın bir noktada sürücü M.İ.T. idaresindeki 48 R 7640 plakalı otomobil ile Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine seyir halinde olan sanatçı Olgun Şimşek idaresindeki 34 BUU 142 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu Olgun Şimşek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, ayakta tedavi edilmesinin ardından taburcu edildi.