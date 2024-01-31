Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ölüm tehditleri nedeniyle Suudi Arabistan'ı terk etmişti: Benzema kararını verdi

Al-Ittihad'ın kaybettiği bir maçın ardından aldığı ölüm tehditleri nedeniyle Suudi Arabistan'ı terk eden Benzema'nın, geri dönmeye karar verdiği öne sürüldü.

Spor
  • 31.01.2024 12:28
  • Giriş: 31.01.2024 12:28
  • Güncelleme: 31.01.2024 12:36
Kaynak: Haber Merkezi
Ölüm tehditleri nedeniyle Suudi Arabistan'ı terk etmişti: Benzema kararını verdi
Fotoğraf: DepoPhotos

Sezon başında Real Madrid'den Al-Ittihad'a transfer olan ancak takımının ocak ayı başında Al-Nassr'a 5-2 kaybettiği maçın ardından ölüm tehditleri alan ve ülkeyi terk eden Karim Benzema'nın geri döneceği kaydedildi.

The Athletic'in haberine göre Benzema Al-Ittihad'da kalmaya ve Suudi Arabistan kariyerine devam etmeye karar verdi.

Yaklaşık 1 aydır Suudi Arabistan'da bulunmayan Benzema'nın sözleşmesini feshedebileceği ve Lyon'a transfer olabileceği belirtiliyordu.

Sosyal medya hesaplarından ölüm tehditleri alan Benzema, 76 milyon takipçili Instagram hesabını da kapatmıştı. 

Benzemadan Fransa İçişleri Bakanına Müslüman Kardeşler davası
Ölüm tehditleri aldığı belirtilen Benzema, Suudi Arabistanı terk etti
BirGün'e Abone Ol