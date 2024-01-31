Ölüm tehditleri nedeniyle Suudi Arabistan'ı terk etmişti: Benzema kararını verdi

Al-Ittihad'ın kaybettiği bir maçın ardından aldığı ölüm tehditleri nedeniyle Suudi Arabistan'ı terk eden Benzema'nın, geri dönmeye karar verdiği öne sürüldü.

Sezon başında Real Madrid'den Al-Ittihad'a transfer olan ancak takımının ocak ayı başında Al-Nassr'a 5-2 kaybettiği maçın ardından ölüm tehditleri alan ve ülkeyi terk eden Karim Benzema'nın geri döneceği kaydedildi.

The Athletic'in haberine göre Benzema Al-Ittihad'da kalmaya ve Suudi Arabistan kariyerine devam etmeye karar verdi.

Yaklaşık 1 aydır Suudi Arabistan'da bulunmayan Benzema'nın sözleşmesini feshedebileceği ve Lyon'a transfer olabileceği belirtiliyordu.

Sosyal medya hesaplarından ölüm tehditleri alan Benzema, 76 milyon takipçili Instagram hesabını da kapatmıştı.