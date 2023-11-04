Ölümden sorumlu ama utanması yok

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KYK yurdunda Zeren’in ölümüne gösterilen tepkiyi, “provokasyon” olarak nitelendirdi. Bakan, Zeren’in ölümüne neden olan asansörün, faciadan 9 gün önce bakım gördüğünü iddia etti.

Mustafa BİLDİRCİN

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlığın 2024 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Aydın’da KYK Yurdu’nda yaşanan asansör faciasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüyle ilgili de konuşan Bak, asansörün bakım ve kontrolünün yapıldığını savundu.

Bakanlığa bağlı tüm tesislerde her ay periyodik bakımlar yapıldığını ifade eden Bak, Zeren’in yaşamını yitirmesine neden olan facianın yaşandığı asansörün son bakım tarihinin ise 16 Ekim olduğunu bildirdi. Asansörün bakımlarının yapıldığına yönelik tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğunu belirten Bak, “Olay artık adli makamlardadır” dedi.

GURUR ABİDESİ

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, kalabalık odalardan yemeklerin kalitesizliğine, güvenlik zafiyetinden antidemokratik uygulamalara kadar çok sayıda sorun bulunan öğrenci yurtlarından, “Gurur abidesi” olarak söz etmesi dikkati çekti. Bak’ın sunumunda, Türkiye’deki yurt kapasitesinin 36 ülkenin nüfusundan daha büyük kapasiteye sahip olduğu belirtilerek, “Şu anda 81 il 260 ilçede bir gurur abidesi gibi yükselen 830 öğrenci yurdumuzla, 955 bin yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük, en kapsayıcı yurt hizmetini gençlerimize sunuyoruz” denildi.

Komisyonda söz alan CHP Milletvekili Cevdet Akay, Sayıştay’ın KYK yurtlarına yönelik uygunsuzluk tespitlerine, bakanlığın bütçesinden vakıflara aktarılan paranın büyüklüğüne dikkati çekti. CHP’li Akay tespit edilen bazı uygunsuzlukları şöyle sıraladı:

• Konut tipi binalarda, yangına yönelik yağmurlama sistemi, otomatik yangın algılama sistemi gibi sistemlerin bir kısmı ya da tamamı bulunmamaktadır.

• Konut ve işyeri binası olarak tasarlanmış binaların yurt olarak kullanılması can ve mal güvenliği açısından tehlikeli.

• Asansörler konut tipi olduğundan yoğun kullanım arıza vermelerine neden olmaktadır.

BÜTÇE VAKIFLARA

Akay, bakanlığın bütçesinin vakıf ve dernekler yerine gençlere harcanması gerektiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ocak-Haziran 2023 döneminde gençlik bütçesinden vakıf ve derneklere aktarılan para 522 milyon 660 bin TL. Bu vakıfların isimlerinin açıklanmasını rica ediyorum?”

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen taşınmaz tahsislerinin detayları ise kurumun raporları ile ortaya konuldu. Verilere göre, 2023 itibarıyla toplam bin 731’e ulaşan taşınmaz tahsisinin yalnızca 14’ü Gençlik ve Spor Bakanlığı’na yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 961 tahsisli taşınmaz ile en fazla tahsisli taşınmazı bulunan kurum olduğu bildirildi.

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KYK BURSLARI

2024 BÜTÇESİ 171 MİLYAR TL

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesi 171 milyar 30 milyon 724 bin TL olacak. Bütçenin 1 milyar 866 milyon 365 bin TL’si personel gideri için 133 milyar 978 milyon 839 bin TL’si ise cari transferler için kullanılacak. 2024’te mal ve hizmet alımı için 1 milyar 673 milyon 266 bin TL harcama öngören bakanlığın sermaye gideri ise 9 milyar 120 milyon 974 bin TL olacak.