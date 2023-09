Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef alan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP liderini 'milli iradeye saldırmakla' suçladı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun, "sosyal patlamalardan" bahsetmesini provokasyon girişimi olarak nitelendirdi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kılıçdaroğlu'nun, kendi koltuğunun meşruiyetini kaybetmesiyle ilgili tartışmaları örtbas için milli iradeye saldırdığını net biçimde görüyoruz" dedi.

Çelik, Adana'da partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, koltuğuyla ilgili tartışmaları örtbas etmek için seçim meşruiyeti konusunu gündeme getirdiğini ve partisini yanlış çizgiye sürüklediğini savunan Çelik, bu tartışmaların bir karşılığının olmadığını söyledi.

Çelik, Türkiye'de hak ve hürriyetler rejimini genişletmek için atılan adımların karşısına her zaman CHP'nin çıktığını savunarak şöyle konuştu:

"Bütün bunları değerlendirmeden tutup da Türkiye'de iktidarın, vatandaşlarımızın bir kısmını tehdit ettiği gibisinden bir yaklaşımı ortaya koymasının gerçeklikle hiçbir alakası yoktur. Burada temel mesele şudur, Kılıçdaroğlu'nun hukuk açısından da siyasi açıdan da aslında genel başkanlık döneminin sona erdiği bir dönemdir. Nitekim genel başkan olarak hukuki açıdan da durum tartışmalı olmasına rağmen bunu sürdürmektedir. Bu tartışmayı örtbas etmek için sürekli seçim sonuçlarına saldırmakta, kendince toplumsal fay hatlarına jilet atmaya çalışmaktadır."

Kılıçdaroğlu'nun, "sosyal patlamalardan" bahsetmesini provokasyon girişimi olarak nitelendiren Çelik, "Milletimizin sağduyusu, zor zamanlarda gösterdiği birlik ve beraberlik, her türlü sosyal patlama provokasyonunu, bu şekilde konuşanların ortaya koymaya çalıştığı yaklaşımları her zaman bertaraf etmiştir. Türkiye, güvenli bir ülkedir, güven ve barış ülkesidir. Milletimizin büyük ve muazzam tecrübesiyle bu barış, kardeşlik iklimi her zaman korunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.