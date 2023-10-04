Ömer Çelik'ten Kongre açıklaması: Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreci belirleyecek mesajlar verecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP'nin 4'üncü Olağanüstü Büyük Kongresi hakkında gerçekleştirdiği basın toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli mesajlar vereceğini söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin 4. Olağanüstü Büyük Kongre'si hazırlıkları kapsamında yapılan hazırlıklar kapsamında açıklamalarda bulundu.

Çelik, konuşmasında "Tüm milletimizi kongremize bekliyoruz. Kongrede Cumhurbaşkanımız önümüzdeki süreci belirleyecek mesajlar verecek" ifadesini kullandı.

Ömer Çelik, konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "Bu sürecin tek iyi yanı Kılıçdaroğlu ve onun gibi düşünenlerin Meclis'te olamamasıdır. Ama bugün Yüce Meclis'te olmaması olumlu bir gelişme olarak öne çıkmaktadır" dedi.

Çelik ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik ifadelerine ise "Siyasi tartışmalara aile sokulmaz" şeklinde yanıt verdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

"Kongre için 30'a yakın ülkeden ziyaretçilerimiz olacak. Biz bir Türkiye partisiyiz. Siyaset yapma biçimimiz referans alınmaktadır. Sosyal alandan siyasal alana söylenecek çok şey kongrede gündeme gelecektir. AK Parti kongreleri hep demokrasi şöleni olmuştur. Tüm milletimizi kongremize bekliyoruz.

Bu Meclis 2 kez gazi olmuştur. Gelinen nokta vahimdir, Kılıçdaroğlu adına bile üzücü. CHP Lideri'nin "Gazi Meclis demem" ifadesini kınıyorum Böyle bir skandala imza atan ikinci bir kişi gelmemiştir.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun yüce meclisimize dönük bu hakaretini şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir hakarete imza atan ikinci bir kişi gelmemiştir. Bugün ne zaman bir laf açılsa, “Biz Atatürk’ün kurduğu partinin devamıyız” diyenler, bugün Atatürk’ün kurduğu partinin devamı olmadıklarını her sözleriyle açık etmektedir. Atatürk’ün hatırına, CHP’ye oy veren değerli vatandaşlarımızın bütün hayallerini incitti. Bugün aslında, bütün bu koltuğunu bırak seslerine rağmen koltuğunda kalmaya çalışıyor.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin kapısına kilit vurmaya çalıştığını görüyoruz. Bundan da en çok CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın incindiğini görmekteyiz. Tüm siyasi hayatı yanlışlarla geçerken, Gazi Meclis’e bu şekilde saldırması büyük bir hakarettir ve bunu ömür boyu alnında taşıyacaktır. Bu sürecin tek iyi yanı Kılıçdaroğlu ve onun gibi düşünenlerin Meclis'te olamamasıdır. Ama bugün Yüce Meclis'te olmaması olumlu bir gelişme olarak öne çıkmaktadır.

"SİYASİ TARTIŞMALARA AİLE SOKULMAZ"

Seçimlere giderken kendisini herkesin eleştirebileceğini, gençlerin demokrat amcası olacağını ifade eden ve bizim o zamandan bildiğimiz yalan siyaseti yürüttüğünü biliyorduk.

Kent hakkı diye bir kavram vardır. Türkiye'nin her yerindeki vatandaşlarımız belediyeleri eleştirebilir. Bilal bey de bir vatandaş olarak aynı zamanda da sivil toplum kuruluşu yöneticisi olarak fikirlerini söylemiş. Fakat İstanbuldaki belediye başkanından başlayarak Kılıçdaroğlu panik içerisinde hakaret etti. Herhangi bir politikaları olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca pek çok sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapıyor Bilal bey. Ne oldu şimdi? Kendisi bir birey ve sivil toplumcu olarak görüşlerini açıklamış. Kılıçdaroğlu, siyasete aile üzerinden hakaret gibi son derece yanlış bir şey yapıyor. En temel ahlaki ilke şudur. Siyasi tartışmalara aile sokulmaz.

Değişim çok kıymetli bir kelimedir. Uygulamaları ve yöntemleri içerir. CHP'deki tartışma zihniyet değişikliğinin tartışması değil. Herhangi bir zihniyet değişikliği için ortaya bir şey koyamıyorlar. Bu sadece genel merkezciler ve anti genel merkezciler tartışmasıdır. Bu demokrasi merkezli bir tartışma değildir. Birileri sadece koltuk kavgası yapmaktadır.