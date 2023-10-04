Temel Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a 'Yeni Anayasa' yanıtı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin grup toplantısında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeni Anayasa' çağrısı hakkında konuştu. Karamollaoğlu, "Anayasa sizin getirdiğiniz birçok değişiklikle yamalı bohçaya döndü zaten" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Yeni Anayasa' çağrısına yanıt veren Karamollaoğlu, "Gel de gülme bu işe. İhtilal anayasasını değiştireceklermiş. İhtilal anayasası kalmadı ortada. Sizin getirdiğiniz birçok değişiklikle yamalı bohçaya döndü zaten" ifadelerini kullandı.

İktidarın ülkenin problemlerini çözmekten çok "yerel seçimlere kadar milleti nasıl meşgul ederim" düşüncesinde olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Sıkıntıları sadece lafla ortadan kaldırmak mümkün değil. Sıkıntı çok yakından, candan hissediliyor. Aç olan insanın karnını lafla doyuramazsınız" diye konuştu.

İsraftan kaçınmayan bir iktidarın ülkenin sıkıntı çeken insanlarının derdini anlamasının mümkün olmadığını savunan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Adalet olmadan problemleri çözmek mümkün değil. Adalet mülkün temelidir. Adalet sadece mahkemelerde tesis edilmez. Gelir dağılımında adaletin sağlanması en önemli adımlardan bir tanesidir. Bir ülkenin bütün kaynaklarını sadece bir avuç insan paylaşıyorsa, kalana da bir lokma ekmek düşüyorsa siz 'Adalet var.' diyemezsiniz. Şu anda karşı karşıya kaldığımız manzara bu. Borç, faizlerin yüksekliği, açlık sınırı, hangi konuyu alırsanız alın en gerilerde bulunan ülke bizim ülkemiz. 21 yıldır iktidardalar. Şimdi bütün problemleri önümüzdeki 4-5 sene içinde çözeceklerini iddia ediyorlar. Yapamazsınız. Problemlerin ne olduğunun bile farkında değilsiniz. Siz açlık nedir bilmiyorsunuz, sıkıntı hiç çekmemişsiniz. Eğer 21 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı birkaç ay hapse girdi de o sıkıntı bana yeter diyorsa onu bilmem. Ama emin olun yetmez. Bu ülkede milyonlarca aile aç yatıp, aç kalkıyor, okula çocuğunu gönderirken cebine simit parası koyamıyor. Onun için ben bu arkadaşların problemleri çözeceklerini tahmin etmiyorum."

ERDOĞAN'A YENİ ANAYASA YANITI: GEL DE GÜLME BU İŞE

Karamollaoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına dair ise şunları ifade etti.

"Gel de gülme bu işe. İhtilal anayasasını değiştireceklermiş. İhtilal anayasası kalmadı ortada. Sizin getirdiğiniz birçok değişiklikle yamalı bohçaya döndü zaten. Şimdi bunu düzeltmek için 'Gerçekleri örtelim, anayasa maddelerini konuşalım ama milletin derdini dert edinmeden meseleleri gündeme getirelim' diyorlar. Bizim de buna karnımız tok. Böyle bir şeye rıza göstermeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni anayasa teklifini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın getirdiğini ancak TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un görevi üstlendiğini ileri süren Karamollaoğlu, partileri ziyaret edip ikna etmenin, Cumhurbaşkanı'nın işi olduğunu, Meclis Başkanı'nın bir partinin mensubuymuş gibi davranamayacağını ifade etti.

"İÇİŞLERİ BAKANI'NIN MÜCADELESİNİ DESTEKLE KARŞILIYORUZ"

Karamollaoğlu ayrıca İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ilişkin ise şu sözleri kullandı:

"İktidarı dışarıdan destekleyenler eski ve yeni içişleri bakanlarının politikalarını bir türlü içlerine sindiremiyorlar. Eskisinin ülke için çok faydalı kabul ettiği belli çeteleri yeni gelen İçişleri Bakanı ülke için tehdit unsuru olarak görüyor ve onlarla mücadele ediyor. Bu sefer iktidarı destekleyen bir parti tarafından dışlanıyor. Bunun bir mantığı olabilir mi? Biz, kim olursa olsun gerçekleri gündeme getiriyoruz. Huzuru sağlamak için gayret gösteriyorsa mutlaka destekçisi oluruz. Bizim partimizdenmiş, değilmiş önem vermeyiz. Sayın İçişleri Bakanı'nın mücadelesini takdirle karşılıyoruz, başarılar diliyoruz. Ona karşı yürütülen kampanyalara da hiç ama hiç değer vermiyoruz. Bilinmesini arz ederim."