OpenAI yönetimine ‘insanlığı tehdit edebilecek güçlü bir yapay zeka keşfi’ne dair mektup gönderilmiş

ChatGPT'yi geliştiren OpenAI CEO'su Sam Altman'ın önce kovulması, sonra geri dönmesi sürecinde yaşanan tartışmalara bir yenisi eklendi. Reuters'ın aktardığına göre şirket bünyesindeki birkaç araştırmacı, Altman kovukmadan birkaç gün önce şirket yönetimine ‘insanlığı tehdit edebilecek güçlü bir yapay zeka keşfi’ne dair mektup gönderdi.

OpenAI CEO'su Sam Altman'ın yaklaşık 5 gün süren kovulma ve göreve geri gelme sürecinde yaşananlarla ilgili şirket içinden 2 kişi Reuters'a bilgi verdi. Habere göre şirketteki birkaç araştırmacı, yönetim kurulunu, insanlığı tehdit edebileceğini belirttikleri güçlü bir yapay zeka keşfi konusunda uyardı.

Reuters'a bilgi veren iki kaynağa göre araştırmacılar yönetim kuruluna gönderdiği bu 'uyarı mektubu' ChatGPT'yi geliştiren Altman'ın görevden alınmasından kısa süre önce kaleme alındı.

Altman'ın kovulmasının ardından 700'den fazla çalışan OpenAI yönetimini Microsoft'a (MSFT.O) geçmekle tehdit etmişti.

Mektupta, söz konusu güvenlik tehditlerinin içeriğine dair detaylı bilgi yer almadı. Ancak kaynaklar, mektubun, yönetim kurulunun Altman'ın kovulmasına yol açan uzun şikâyetler listesindeki etkenlerden biri olduğunu belirtti.

Reuters mektubun bir kopyasını inceleyemediğini, mektubu yazan çalışanların da yorum taleplerine yanıt vermediğini yazdı.

OPENAI, Q* ADLI BİR PROJENİN VARLIĞINI KABUL ETTİ

Reuters'a mektup hakkında yorum yapmayı reddeden OpenAI şirketi ise çalışanlarına bir mesaj gönderdi ve mesajda Q* (Q Yıldız) adlı bir projenin varlığını ve son olaylardan önce yönetim kuruluna bir mektup gönderildiğini kabul etti.

OpenAI Sözcüsü, şirkette uzun süredir yönetici olan ve Altman'ın yerine geçici olarak CEO görevine getirilen Mira Murati'nin gönderdiği mesajın, personeli, doğru olup olmadıkları hakkında yorum yapmaksızın medyada çıkan belli haberler konusunda uyardığını söyledi.

YAPAY GENEL ZEKA ARAYIŞINDA ATILIM OLABİLİR

Reuters'a konuşan kaynaklardan biri, OpenAI'deki bazılarının Q* projesinin yapay genel zeka arayışında atılım olabileceğine inandığını aktardı.

OpenAI, yapay genel zekayı, ekonomik açıdan en değerli görevlerde insanları geride bırakan otonom sistemler olarak tanımlıyor.