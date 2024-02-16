ORC'den Hatay anketi: Hem Lütfü Savaş hem Mustafa Sarıgül soruldu

ORC Araştırma, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Hatay'a ilişkin anketinin sonucunu paylaştı. Ankette CHP'nin iki farklı adayla aldığı oyların yaklaşık 10 puan değiştiği belirlendi.

ORC Araştırma, yerel seçimlerde Hatay'da oy kullanacak seçmenler arasında yaptığı anketin sonucu yayınladı.

11-13 Şubat tarihlerinde 1970 kişi ile yapılan ankette CHP'nin adayı hem mevcut başkan Lütfü Savaş sorulurken diğer araştırmada ise Mustafa Sarıgül CHP'nin adayı olarak soruldu.

CHP'nin Lütfü Savaş'ı aday göstermesi halinde CHP yüzde 25 oy alırken AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'ün yüzde 42 aldığı ölçüldü. Kararsızların yüzde 11'in üzerinde ölçüldüğü ankette TİP'in adayı Gökhan Zan yüzde 8,2; İYİ Parti'nin adayı yüzde 4,5; DEM Parti adayı yüzde 2,6, Zafer Partisi adayı yüzde 2,2 ve Yeniden Refah Partisi adayı yüzde 2,1 aldı.

CHP'nin Lütfü Savaş'ı değiştirip Mustafa Sarıgül'ü aday gösterdiği senaryoda ise oylarını yaklaşık 10 puan artırdığı tespit edildi.

Bu durumda AKP'nin adayı Mehmet Öntürk'ün oyu yüzde 38'e inerken CHP'nin oyu yüzde 36'ya yükseldi. Kararsızların oranı 8,5'e düştü. Gökhan Zan'ın aldığı oy yüzde 5,2'ye gerilerken diğer partiler hemen hemen aynı oyu aldı.