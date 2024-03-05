Ordu’da AKP ve MHP arasında encümen üyesi kavgası: Silahlar konuştu!

Ordu’nun Korgan İlçesi’nden AKP ve MHP’li grup arasında encümen üyesi kavgası çıktı. AKP seçim ofisi önünde gerçekleşen kavga büyüdü ve silahlar çekildi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken Cumhur İttifakı’nın MHP’li encümen üyesi adayının evine ve ofisine kurşun yağdıran kişi ise olay yerinden kaçtı.

Onur DURMUŞ

Ordu’nun Korgan İlçesi’nde 2 Mart Cumartesi günü AKP ve MHP üyeleri arasında kavga çıktı. 2 grup arasında çıkan kavganın encümen üyeleri belirleme sırasında çıktığı iddia edildi.

AKP’li bir yöneticinin BirGün’e verdiği bilgiye göre olayın ilk başlangıcı 29 Şubat Perşembe günü gerçekleşti.

AKP’nin mevcut Belediye Başkanı ve yeni dönem Korgan adayı Tuncay Kiraz, Korgan’ın Abaz Mahallesi’ne seçim çalışmaları için ziyaretlerde bulundu.

Ziyaret öncesi MHP’den encümen üyesi listesinde yer alan Gürsel Kalaycı’nın da Abaz Mahallesi’ne geleceğini öğrenen ve Kalaycı ile siyasi ve ticari kavgaları olan bir grup belediye başkanı Kiraz’ı arayarak ‘Kalaycı’yı mahallemize getirmeyin’ dediği iddia edildi. Bu isteği geri çeviren AKP’li Belediye Başkanı Kiraz, Gürsel Kalaycı ile Abaz Mahallesi’ne gitti.

BELEDİYE BAŞKANI'NIN YANINDA DARP EDİLDİ

İddiaya göre Kalaycı’nın mahalleye gelmesini istemeyen grup, Kalaycı’yı Kiraz’ın yanında darp etti ve yaraladı.

Daha sonra Kalaycı’yı darp ederek yaralayan Y.B., Ö,B ve Ü.B. olay yerinden uzaklaştırıldı ve Kiraz’ın Abaz Mahallesi gezisi yarıda kaldı.

Olaydan 2 gün sonra AKP binası önündeki seçim etkinliğinde darp edilen Kalaycı’nın oğlu babasını darp eden AKP’li üyelerden Y.B.’ye saldırarak kafasından yaraladı. Bunun üzerine olay yerinde bulunan ve Kalaycı’yı perşembe günü darp edenler arasında bulunan Y.B. silahını çıkararak Kalaycı’nın oğluna doğru silah doğrulttu. AKP’nin seçim ofisi önünde bulunanlar Y.B’nin elinden silahı aldı. AKP ve MHP’li gruplar arasındaki kavga bir süre devam etti. Daha sonra emniyet güçlerinin olaya müdahalesinin ardından taraflar karakola götürüldü. Her iki taraf da şikâyetçi olmayınca olayın üstü kapatıldı.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Aradan 3 saat geçtikten sonra bu kez AKP ilçe seçim ofisinde Kalaycı’nın oğlu tarafından başına aldığı darbeyle yaralanan Y.B.’nin küçük kardeşi Ö.B silahını alarak Gürsel Kalaycı’nın Yukarıpazar Mahallesi’nde bulunan evi ve atölyesine silahla ateş etti. Bunun üzerine evin penceresine çıkan Kalaycı’nın oğlu silahıyla Ö.B’ye karşılık verdi. Olay anında can kaybı ve yaralanma olmazken mermilerin isabet ettiği 2 araç inceleme için karakola götürüldü.

Kalaycı’nın evine ve atölyesine silah sıkan Ö.B. olay yerinden kaçtı. BirGün’ün emniyet kaynaklarından edindiği bilgiye göre Ö.B. henüz yakalanamadı. Olayın yaşandığı gün Ö.B’nin Fatsa bölgesine kaçma ihtimaline karşı güvenlik güçlerinin belli plakaları takibe aldığı öğrenildi.

AKP VE MHP ARASINDA ENCÜMEN ÜYESİ KAVGASI

Kavganın asıl sebebinin ise AKP ve MHP arasında Korgan Belediyesi’nde belirlenecek encümen üye sayısındaki oran sebebiyle çıktığı öne sürüldü.

MHP’li Gürsel Kalaycı Cumhur İttifakı sıralarından 6. sıra encümen adayı olarak gösterilince uzun süredir AKP’de aktif siyaset yapan Y.B. kendilerinin aday gösterilmemesine tepki gösterdi. Daha önce Kalaycı ile alacak-verecek davası bulunan Y.B.’nin kavgayı bu sebeple başlattığı öne sürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI TUNCAY KİRAZ’DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili BirGün’e konuşan AKP Korgan Belediye Başkanı ve AKP’nin Korgan adayı Tuncay Kiraz, olayın alacak-verecek davası yüzünden yaşandığını belirterek, “Benim bu konuyla ilgili bir bağlantım yok. Hatta Gürsel Kalaycı’ya giderek geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Başka bir açıklamada bulunmak istemiyorum” dedi.