Orman Bakanlığı ‘tabiat’ı yok edecek

Aycan KARADAĞ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yer alan Usuluk Koyu Tabiat Parkı içerisine Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü’ne ait turizm konaklama tesisinin kapasite artışı için çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı. 22,21 hektar büyüklüğünde olan Usuluk Koyu Tabiat Parkı’nın tamamı devlet mülkiyetinde olup orman statüsü içerisinde yer alıyor. Ayrıca alan, doğal sit ve önemli doğa alanı olarak tescilli. Bölge Müdürlüğü, bölgedeki 77 konaklama birimi tesisini 166’ya çıkarmak istiyor. Yeni yapıların 106’sı ise villa tipi olacak. Projenin bedeli ise 150 milyon TL olarak belirlendi.

MÜCADELE SÜRECEK

Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, Bodrum'da halka açık Usuluk Koyu Tabiat Parkı arazisinde 28 yıl önce turistik tesisler ve lüks villalar inşa edildiğini buna karşı açılan tüm davaların kazanıldığını hatırlattı. Yapılarla ilgili yıkım kararı da çıktığını ancak uygulanmadığını belirten Yılmaz, “Uygulamalarda kanunsuzluklar görüyoruz. Yargı kararlarını kazanmamıza rağmen kararlar uygulanmıyor. Mücadelemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

DEĞİŞİKLİK İPTAL EDİLDİ

30 Temmuz 2012 tarihinde Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı tarafından Usuluk Koyu Tabiat Parkı’nın imar planları değiştirildi. 2014 yılında Muğla 2. İdare Mahkemesi planları iptal etti. Son olarak Bakanlık, 26 Aralık 2023 tarihinde tabiat parkı için 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı yaparak askıya çıkardı.