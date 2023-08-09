Ormanı katledenlere 30 milyonluk teşvik

Mustafa KÖMÜŞ

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanları’nı katleden şirketlere teşvik verilmeye devam ediliyor. Türkiye Elektrik İletim AŞ Kapasite Mekanizması haziran ayı verilerini açıkladı. Buna göre İÇTAŞ-LİMAK ortaklığında olan YK Enerji’ye 1 milyar 14 milyon 331 bin 32 TL kaynak aktaran iktidar haziran ayında da şirkete ödeme yapmaya devam etti.

Şirkete üretmediği ancak üretime hazır tuttukları elektrik kapasiteleri için haziran ayında 30 milyon 41 bin TL ödeme yapıldı. Ödemenin 15 milyon 677 bin TL’si Kemerköy, 14 milyon 363 bin TL’si ise Yeniköy tesisi için yapıldı. Böylece şirkete 2018’den beri aktarılan kaynak tam 1 milyar 44 milyon 372 bin TL oldu.

Bunun yanı sıra yine Akbelen’i katleden holdinglerden IC İÇTAŞ’ın İÇTAŞ Yenilenebilir Enerji Üretim ve Ticaret AŞ’ye Ankara Kadıncık’ta bulunan Hidroelektrik santrali (HES) için de ödeme yapıldı. Şirkete haziran ayında aktarılan kaynak 3 milyon 974 bin TL oldu. Böylece şirkete 2019’dan bu yana aktarılan kaynak tam olarak 73 milyon 212 bin TL’yi buldu.

Yine 5’li Çete içinde yer alan Cengiz Holding de teşviklerden payını aldı. Samsun’da bulunan holdinge bağlı Samsun 610 MW Doğalgaz Kombine Çevrim Enerji Santrali için Cengiz Enerji’ye tam 11 milyon 138 bin TL kaynak aktarıldı.

1 AYDA 459 MİLYON TL

Öte yandan TEİAŞ verilerine göre enerji şirketlerine tam 459 milyon 886 bin 378 TL kaynak aktarıldı. En çok kaynak aktarılan şirket ise Enka Holding’e bağlı olan Gebze Elektrik Üretim Limited Şirketi oldu. Şirkete tam 30 milyon 468 bin TL ödeme yapıldı.