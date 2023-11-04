Örsan Öymen, CHP genel başkan adaylığından çekildi

CHP Genel Başkan Adayı Örsan Kunter Öymen, partisindeki genel başkanlık yarışının antidemokratik bir ortamda gerçekleştiğini söyleyerek adaylıktan çekildi. Sabah saatlerinde İlhan Cihaner de adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

CHP eski PM üyesi Örsan Kunter Öymen, 38. Olağan Kurultay'da yaptığı konuşmanın ardından CHP genel başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

Seçimlerin antidemokratik bir ortamda, delegeye yönelik baskılar ve medya ambargosu ile gerçekleştirildiğini savunan Öymen, "Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların 'yarışına' dönüştürülmüştür" ifadesini kullandı.

Öymen'in sosyal medya platformu "X" üzerinde yaptığı açıklama şöyle:

"CHP 38. Olağan Kurultay süreci ne yazık ki, medya ambargosu, adaylık imza tekeli, delegeye yönelik baskılar gibi uygulamalar nedeniyle, anti-demokratik bir ortamda gerçekleşmiştir. Kurultay, partideki bozuk düzenin bir parçası veya uzantısı olanların 'yarışına' dönüştürülmüştür. Bu nedenle CHP Genel Başkan Aday Adaylığı’ndan çekilmeye karar verdim. Bu Kurultay’da, kim kazanırsa kazansın, kaybeden ne yazık ki CHP ve Türkiye olmuştur."

KÜRÜSÜDE KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkan Adayı Örsan Kunter Öymen, kurultayda yaptığı konuşmada, CHP'nin sağa kaydığını söylemiş, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti.

Öymen, özetle şöyle konuşmuştu:

"2019 seçimlerini zafer olarak ilan edemeyiz. 39 milletvekilini oyu yüzde 2-3'ü geçmeyen partilere hediye ettik. Böyle bir şey olabilir mi? (Kılıçdaroğlu) Kaybettiği 12 seçimde de mi sırtından bıçaklandı?CHP sağa kaymıştır. Genel Başkan, solu hayırseverlik sanıyor. Sol düzeni değiştirmektir. AKP din devleti kuruyor ve biz buna karşı çıkamıyoruz."

Sabah saatlerinde CHP Genel Başkan Adayı İlhan Cihaner de genel başkan adaylığından çekilmiş, Cihaner, "Antidemokratik yarışın parçası olmayı reddediyorum" diye konuşmuştu.