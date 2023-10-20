Ortadoğu barışla değişecek

Haber Merkezi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırı ve katliamları ülke genelinde de protesto edilmeye devam ediliyor. Dört bir kentteki protestolarda işgal, saldırı ve katliamların son bulması istendi.

•İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, “Nehirden denize özgür Filistin” pankartı ve Filistin bayraklarıyla Beyazıt Meydanı’na yürüdü. Öğrenciler, yürüyüş esnasında “Katil İsrail Filistin’den defol”, Emperyalistler, işbirlikçiler 6’ncı filoyu unutma” sloganları attı.

•ANKARA

Emek, Demokrasi ve Barış güçleri Sakarya caddesinde bir araya geldi. Kitle adına açıklama yapan İbrahim Kara okuyan kara, Ortadoğu’nun savaşla değil barışla değişeceğini söyledi.

•ORDU/GİRESUN

Ordu Emek ve Demokrasi platformu üyeleri de İsrail işgalini kınadı. Giresun’da ise KESK Şubeler Platformu yaptığı eylemle işgali, saldırıları ve katliamları protesto etti.

Giresun

•URFA

Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri Kürtçe, Arapça ve Türkçe yazılı "Riha barış istiyor" pankartı açtı, "Coğrafyamızda ve dünyamızda barış istiyoruz" dedi.

•HATAY

İnsan Hakları Derneği (İHD) İskenderun Şubesi üyeleri, Ortadoğu ve dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan çatışma ile savaşın insanlığı bir felakete doğru sürüklediğini dile getirdi.

•MERSİN

Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri savaş politikalarına karşı çıktı. “Savaşa hayır, barış hemen şimdi” pankartının açıldığı açıklamada “Katil İsrail, işbirlikçi AKP” sloganları atıldı.

•DİYARBAKIR/ŞIRNAK

Diyarbakır Emek ve Demokrasi Platformu ve Sağlık Platformu da İsrail’in Gazze’deki hastaneye yönelik saldırısını “savaş ve insanlık suçu” olarak nitelendirdi. Şırnak KESK Şubeler Platformu’nun açıklamasında, “Hamas bahane edilerek bir halk soykırıma tabi tutuluyor” denildi.

•İZMİR

SOL Parti İzmir İl Örgütü’nün Cumhuriyet meydanında yaptığı açıklamada "İsrail işgalcidir, katildir. Emperyalizme ve siyonizme karşı ayağa kalkalım denildi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti ve TGS İzmir Şubesi de “Savaşa hayır! Savaş haberi yazmak istemiyoruz” açıklaması yaptı.

İzmir

•BAROLAR DA AYAKTA

İstanbul Barosu, Avrupa Barolar Federasyonu, Uluslararası Barolar Birliği, Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi dahil çok sayıda uluslararası hukuk kurumunu “Barışın ve Hukukun sesi” olmaya davet eden bir mektup yolladı.

Bursa Barosu da saldırıları kınarken Kayseri’de avukatlar "Filistin halkının yanındayız” dedi.