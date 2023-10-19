SOL Parti İzmir'den Filistin'e destek eylemi: "Emperyalizme ve siyonizme karşı ayağa kalkalım"

SOL Parti İzmir İl Örgütü, İsrail’in Gazze’deki bir hastaneyi vurarak büyük bir katliam yapmasına tepki gösterdi. Açıklamada, “İsrail işgalcidir, katildir. Emperyalizme ve siyonizme karşı ayağa kalkalım” denildi.

BİRGÜN EGE

İsrail’in dün akşam Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlediği ve 500’den fazla insanın katledildiği saldırıya tepkiler sürüyor. SOL Parti İzmir İl Örgütü de Filistin halkına destek olmak için Konak’ta yer alan Cumhuriyet Meydanı’ndan basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Emperyalizme ve siyonizme karşı Yaşasın Özgür Filistin” pankartının açıldığı eylemde SOL Partililer Filistin bayrağı ve bayrağın renklerinden oluşan dövizler taşıdı.

Basın açıklamasını okuyan SOL Parti İzmir İl Başkanı Kadir Bülbül, “İşgalci İsrail, Gazze’de hastane bombalayarak yaşlı, çocuk, kadın yüzlerce Filistinliyi katletti. Bu iğrenç katliam, İsrail’in olduğu kadar günlerdir onun arkasında duran ABD’den Batı’ya tüm emperyalist güçlerin sorumluluğundadır. Yıllardır bitmeyen katliamlar, günlerdir bir imha ve etnik temizlik savaşı olarak sürdürülüyor. Bu acımasız savaşı alkışlayanlar, İsrail’in Filistin halkına saldırılarını meşru müdafaa hakkı olarak destekleyenler katliamların da ortaklarıdır. Başından bu yana söyledik, bir kez daha söylüyoruz. Haklı olan Filistin halkıdır, meşru olan da Filistin halkının direnişidir. İsrail işgalcidir, katildir. Amerikan emperyalizmi, bütün Ortadoğu’daki akan kanın sorumlusu olan Amerikan emperyalizmi Filistin halkının akan kanından da sorumludur” diye konuştu.

“Erdoğan’ın 'Eş Başkanı' olmakla övündüğü Büyük Ortadoğu projesi, bütün haşmetiyle dünyanın huzurunda” diye belirten Bülbül, şunları dile getirdi: “Dinci faşist Netanyahu’nun Filistin halkına yaşattığı bu büyük dram, Ortaçağ’dan kalmış bir dinler savaşı olarak sürdürülüyor. ABD, İsrail saldırılarını bölgede yeni bir askeri kuşatmanın da fırsatı olarak görüyor. Amerikan emperyalizmi Filistin halkının ve tüm bölge halklarının ortak düşmanıdır, barışın ve kardeşliğin baş düşmanıdır. Bu ortak düşmana karşı birleşmeden, Siyonist İsrail’in katliamlarına da son verilemez. Emperyalizme karşı sessiz kalan hiç kimse asla kardeşliğin ve barışın savunucusu olamazlar.”

"ONURLU HALKIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bülbül şu ifadeleri kullandı:“Ülkemizde iktidarda olanlar bu ikiyüzlülüğün parçasıdır. Bugün de Filistin halkı için gerçek tek bir adım atmaktan acizdirler. AKP iktidarına sesleniyoruz, kınamaktan başka bir şey yapacaksanız ve katliamlara karşı gerçek bir tavır alacaksanız İsrail’le askeri ve ekonomik tüm ilişkileri kesin, anlaşmaları iptal edin. Amerikan üslerini kapatın. Filistin halkının mücadelesi bağımsız ve özgür bir Filistin mücadelesidir. Bağımsız ve özgür Filistin devleti kurulana kadar emperyalizme ve siyonizme karşı Filistin halkının eylemleri de direnişleri de haklıdır. Ve biz dün Deniz’lerin Mahir’lerin yürüyüşlerindeki kadar onurla, bu mazlum ve onurlu halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Tüm halkımızı, insanlığa sahip çıkmak için ayağa kalkmaya Filistin halkına ses vermeye çağırıyoruz.”