Osman Kavala'nın avukatlarından Hakan Fidan'a yanıt

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Osman Kavala'nın avukatları, Avrupa Konseyi'ne 'davayı siyasallaştırma' eleştirisi yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yanıt verdi. Avukatlar, AİHM kararının uygulanmasını talep etmenin değil bunu uygulamamanın davayı siyasallaştırmak anlamına geldiğini belirttiler.

Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 2 bin 220 gündür cezaevinde tutulan Osman Kavala'nın avukatları Köksal Bayraktar ve Deniz Tolga Aytöre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları doğrultusunda Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını isteyen Avrupa Konseyi'ne tepki gösteren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a yanıt verdi.

Yazılı açıklama yapan avukatlar, AİHM'in Osman Kavala hakkında verdiği kararı hatırlattı.

Avrupa Konseyi bileşenlerinin Konsey üyesi Türkiye’ye yönelik taleplerinin Türkiye’nin tarafı olduğu AİHM'den ve anayasa’nın 90'ıncı maddesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini istemekten ibaret olduğunu vurgulayan avukatlar, AİHM kararının uygulanmasını talep etmenin değil bunu uygulamamanın davayı siyasallaştırmak anlamına geldiğini belirttiler:

"Sayın Bakanın konuşmasında 'Davanın siyasallaştırılmasına verilecek cevap da siyasal olur' şeklindeki ifadesi, maalesef, davanın Türk yetkililer tarafından siyasi bir dava olarak görüldüğünü ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18'inci maddesinin ihlal edilmiş olduğu yönündeki AİHM kararının doğrulandığını düşündürmektedir."