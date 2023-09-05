Otogaza zam geldi

Bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 1,31 TL'lik zam yapıldı. Zam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul, İzmir ve Ankara'da 17 lirayı aştı.

Akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru devam ediyor.

Son olarak bu gece yarısından itibaren otogazın (LPG) litre fiyatına 1,31 lira zam yapıldı. Zam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul’da 17.78 TL’ye, İzmir’de 17.40 TL’ye ve Ankara’da 17.69 TL’ye yükseldi.

Geçtiğimiz ay başında da otogazın litre fiyatına 2 lira 3 kuruşluk zam gelmişti.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



• İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,89 liradan satılıyor.



• Benzinin litresi ise ortalama 36,80 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.