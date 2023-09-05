Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Otogaza zam geldi

Bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 1,31 TL'lik zam yapıldı. Zam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul, İzmir ve Ankara'da 17 lirayı aştı.

Ekonomi
  • 05.09.2023 08:35
  • Giriş: 05.09.2023 08:35
  • Güncelleme: 05.09.2023 08:40
Abone Olgoogle-news
Otogaza zam geldi
Fotoğraf: Depophotos

Akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru devam ediyor.

Son olarak bu gece yarısından itibaren otogazın (LPG) litre fiyatına 1,31 lira zam yapıldı. Zam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul’da 17.78 TL’ye, İzmir’de 17.40 TL’ye ve Ankara’da 17.69 TL’ye yükseldi.

Geçtiğimiz ay başında da otogazın litre fiyatına 2 lira 3 kuruşluk zam gelmişti.

Benzin ve motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

• İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,89 liradan satılıyor.

• Benzinin litresi ise ortalama 36,80 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

JPMorgandan enflasyon ve faiz tahmini: 2024te tavan yapacak
"Rasyonel zemin" dar gelirliyi çarptı
BirGün'e Abone Ol