Oyun Atölyesi'nden Haluk Bilginer'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ı 19 yıl sonra aynı sahnede buluşturan Kel Diva oyununun gösteriminin ertelenmesinin ardından Bilginer'in Covid-19'a yakalandığına dair iddialar, Oyun Atölyesi tarafından yalanlandı.

Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ın başrolde oynadığı Kel Diva'nın gösterim tarihinin ertelenmesinin ardından Bilginer'in Covid-19'a yakalandığına dair iddialar, Oyun Atölyesi tarafından yalanlandı.

Oyun Atölyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Haluk Bilginer'in Covid-19'a yakalandığı haberleri asılsızdır. Sağlıyla ilgili bir problem bulunmamaktadır" denildi.

Oyunun gösterimi daha önce de Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolü üstlendiği, dünyaca ünlü soprano Maria Callas'ın biyografisine odaklanan "Maria" filminin çekimleri nedeniyle ertelenmişti.