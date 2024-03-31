Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu: Partimize gerekli desteği verdik

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, oyunu kullandı. "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum."

Siyaset 31.03.2024 15:16 Giriş: 31.03.2024 15:16

Güncelleme: 31.03.2024 15:20 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA