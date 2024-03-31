Oyunu kullanan Kılıçdaroğlu: Partimize gerekli desteği verdik
Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, oyunu kullandı. "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum."
Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.
Kılıçdaroğlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacağı Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile geldi.
Okul bahçesinde yurttaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Kılıçdaroğlu, "4246" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.
Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Kılıçdaroğlu, kabine geçerek oyunu kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, oy kullanmasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık, partimize gerekli desteği verdik. Böylesine güzel bir günde oy kullanmak da güzel bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.