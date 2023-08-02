Özdağ'dan Limak önünde Akbelen açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akbelen Ormanı'nı katleden şirketlerden Limak Holding’in Ankara’daki merkez binası önünde basın açıklaması yaptı.

Akbelen Ormanı'nda Limak'ın maden genişletmek amacıyla IC İçtaş iştiraki YK Enerji ile birlikte yaptığı çevre katliamı devam ederken toplumun farklı kesimleri de tepkilerini gösteriyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Limak'ın Ankara'daki merkez binası önünde basın toplantısı düzenledi.

Akbelen'deki ağaç ve orman katliamlarının 2014'ten beri devam ettiğini hatırlatan Ümit Özdağ, "Bu vicdansız çevre katliamının temel sorumlusu, yanlış özelleştirme ile kendini bu duruma mahkûm eden AKP hükümetleri ve Akbelen’de ağaç katliamına karşı çıkması gerekirken tek kelime dahi etmeyerek onay veren Recep Tayyip Erdoğan’dır" dedi.

Anayasada ormanların tahrip edilmesini engellemeye yönelik maddelerden de bahseden Özdağ, "Limak ve ortağı İçtaş, hiçbir kural ve mahkeme kararı tanımaksızın bu kadar pervasız bir şekilde ağaçlara saldırmak için cesareti kimden almaktadır?" diye sordu.

Limak'ın aldığı kamu ihalelerini de vurgulayan Özdağ, söylerini şöyle sonlandırdı:

"AKP iktidarı döneminde Limak, 49 milyar dolar tutarında ihale almıştır. Alınan ihaleler bu ülkeye ve bu halka karşı sorumluluğu arttırmayı gerektirirken ne yazık ki arttırmamıştır. Bu ülkeden kazanıp, bu ülkeye zarar verenlerin bir gün bu zararlarını tazmin etmeye mahkum edilecekleri gibi berbat ettikleri çevrede yaşamaya mahkum olacaklarını da bilmeleri gerekir."