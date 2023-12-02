Özel, 4 maddeye vurgu yaptı: Psikolojik iktidar bir kez daha bize geçecek

CHP lideri Özel, Antalya'da açıklamalarda bulunuyor. Partisinin Antalya'da belediye sayısını artıracağına inandığını belirten Özel, "Türkiye’de psikolojik iktidar bir kez daha bize geçecek" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Antalya kampında açıklamalarda bulunuyor.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk kurultayı Atatürk’ün söylediği gibi Sivas Kongresi’dir. Bu yüzden bizde Genel Başkan salona talimat vermez, salonlar vizyon belirler. Cumhuriyet Halk Partisinin nasıl çalışacağını, neler yapacağını, yanlışa yanlış diyerek dimdik durmayı, siyaseti hem sokakta hem mecliste güçlü şekilde nasıl yapacağımızı konuşacağız.

CHP'nin belediye sayısının artıracağımıza inanıyoruz. Beş yıl önceki belediyelerimizi aynen korursak, üstüne yeni belediyeler alırsak, oyumuzu artırırsak, moralimizi yükseltirsek Türkiye’de psikolojik iktidar bir kez daha bize geçecek.

Pasaportumuzun para karşılığı birilerine peşkeş çekilmesinden duyduğumuz rahatsızlığı daha önce ifade ettik. Bu çılgınlık Antalya'da, Muğla'da kira fiyatlarını yukarı çekiyor.

Kiraların yüksek olduğu yere tayin edilen memurlara devlet destek vermelidir.

Gezi'den içeride yatanlar bizim için orada.

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