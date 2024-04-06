Özel'den Hatay için YSK önüne çağrı: "Siyasi baskılarla hukuksuzca mazbata verilmiştir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk'ün İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını almasına tepki gösterdi. "YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir" diyen Özel, yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağını bildirdi. Vatandaşları da YSK'ya gitmeye davet etti.

A- A A+

ANKA