Özel okul fiyatları arşa çıktı

Özel okullar için açıklanan yüzde 57’lik tavan zam uygulaması servis, yemek, kırtasiye ve kıyafet gibi ek ücretlerle sınırı aşıyor. Öğrenciler için erken kayıt döneminde 100 bin TL’ye kadar yemek ücreti talep ediliyor.

Berkay SAĞOL

Çocukları özel okullarda eğitime devam öğrenci velileri her yıl olduğu gibi bu yıl yine okullar tarafından gelen telefonları korkarak açıyor. 1,5 milyondan fazla öğrencinin eğitim gördüğü özel okullarda, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’yle yüzde 56.89'lük tavan zam belirlendi. Bu tavan zam oranına rağmen bazı okullar her yıl olduğu gibi servis, yemek, kırtasiye ve kıyafet gibi ek ücretlerle tavan zammı delmeye devam ediyor.

Ek ücretlerin yanı sıra kademe geçişleri diye belirtilen 1’inci, 5’inci ve 9’uncu sınıfa başlayacak öğrencilerin yıllık eğitim ücretlerinde bu tavan zam geçerli sayılmıyor.

534 BİN 80 TL!

Özel Okul Velileri Platformu'na üye velilerin paylaştığı rakamlara göre, Doğa Koleji’nde yüzde 60 burslu okuyan bir öğrenciden 72 bin 490 TL kayıt ücreti, 50 bin 500 TL yemek ücreti istiyor. Bornova Okyanus Koleji’nde de benzer bir durum söz konusu. 2’nci sınıfa geçen öğrencinin yeni yılda eğitimi için 125 bin 284 TL kayıt yenileme ücretinin yanı sıra 45 bin TL yemek ücreti isteniyor.

Bilfen Maslak İlkokulu’nda 1’inci sınıfa başlayacak bir öğrenci için geçen yıl 222 bin 750 TL olan eğitim ücreti ve 29 bin 400 TL olan yemek ücreti bu yıl fahiş bir şekilde zamlandı. Önceki gün öğrenci velilerine gönderilen yazıda 1’inci sınıfa başlayacak bir öğrencinin eğitim ücretine yüzde 134 oranında zam yapılarak 534 bin 80 TL ve yemek ücretine de yüzde 229 zam yapılarak 97 bin TL gibi ücret istendi.

Bursa’da çocuğu bir özel okulda 7’nci sınıfta öğrenim gören ve önümüzdeki yıl 8’inci sınıfa geçecek olan ismini vermek istemeyen bir öğrenci velisi, “Okul tarafından erken kayıt için arandım. Geçen yıl eğitim ücreti için 75 bin TL ödemiştik ancak okul 8’inci sınıf için 198 bin 500 TL talep ediyor. Yüzde 164 gibi bir zam. Bu okulları kim denetleyecek” dedi.

Özel Okul Velileri Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Özel okulların tüm teşvik ve özendirmelere rağmen doluluk oranı ne yazık ki yüzde 50 seviyesini aşamıyor. Bu atıl olan yarı kapasiteyi de yine mevcutta çocuğu burada olan veliler ödüyor” denildi.

Velilerin talepleri ise şu şekilde: “Yemek, kitap seti ve kıyafet gibi ek hizmetlere uygulanan fahiş zamların sebebi yönetmeliğe aykırı olarak bu hizmetlerin zorunlu tutulması, kayıt koşulu olarak dayatılmasıdır. Bu durum düzeltilir ve yönetmelikle engellenirse fahiş ek hizmet zamlarının önüne geçilmiş olur. Servis hizmeti için de UKOME fiyatlarının üstünde ücret alınamayacağı yönetmeliğe mutlaka eklenmelidir.Özel öğretim kurumları yönetmeliğinde açıkça belirtildiği halde halen özel okulların yönetmeliğe aykırı olarak yemek ve kitap hizmeti gibi veli isteğine bağlı olması gereken ek hizmetleri kayıt koşulu olarak dayatması engellenmeli, fiili yönetmelik ihlallerine dair veli talep ve şikâyetleri hızla çözümlenmelidir.”

ÖĞRETMENE ASGARİ ÜCRET

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Basın Sekreteri Umut Erkurt, “Eğitimin tüm paydaşlarını sömüren durumla karşı karşıyayız artık. Patronların bu zamlarda en büyük bahanesi öğretmen maaşları. Bunu yaparken yüzlerce kurumda öğretmenler asgari ücretin altında çalışıyor. Öğretmenler ezilerek, sömürülüyor” dedi.