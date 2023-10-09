Özgür Çelik'ten 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: Gün içerisinde iletişimimiz olacaktır

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na seçilen Özgür Çelik, "Sayın Genel Başkanımız kongre süreçleriyle ilgili başarı ya da tebrik gibi tweet atmıyor. Dolayısıyla gün içerisinde mutlaka iletişimimiz olacaktır" açıklamasını yaptı.

CHP'de İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini tebrik eden bir paylaşımda bulunmadığının hatırlatılması üzerine Çelik, "Sayın Genel Başkanımız kongre süreçleriyle ilgili başarı ya da tebrik gibi tweet atmıyor. Ancak telefonla bir şekliyle tebrik ediyor. Dolayısıyla gün içerisinde mutlaka iletişimimiz olacaktır. Diğer illerle ilgili tweet atmadığını biliyorum" cevabını verdi.

"Seçim öncesi sayın Genel Başkanımız iki adayı Ankara'ya çağırdı" diyen Çelik, "İkimizle de aynı gün birbirine yakın saatlerde bir görüşme gerçekleştirdi. İkimiz de aynı yerde, aynı arka planda bir fotoğraf çektirdik. İkimize de 'Yolunuz açık olsun, başarılar diliyorum. İstanbul'u Ekrem İmamoğlu'na kazandırmanın, Türkiye'nin demokratik bir neferi olun' dedi. Bir gün sonra da Parti Meclisi'nde bu duygularını ifade etmiş oldu" ifadelerini kullandı.

"KONGRELERDE TANSİYON YÜKSELEBİLİYOR"

CHP kongrelerinde zaman zaman tansiyonun yükselebildiğini belirten Çelik, "Ve aslında o anda basına açık olduğu unutulabilir ve bazı cümleler kurulabilir. Bu tansiyonun yükselmesinin nedeni bir biçimiyle kongre yarışının çok heyecanlı geçmesidir. Ben şahsen buna maksimum seviyede dikkat etmeye özen gösterdim. Tansiyonun yükselmesiyle bu tür konuşmalar ortaya çıkabilir. Ancak bunlar normaldir, CHP kültüründe eleştiri vardır. Bütün CHP'liler, sayın Cemal Canpolat dahil olmak üzere, o günü orada bırakmayı çok iyi bilirler. Ben o salona 26 ilçe başkanıyla girdim ama 36 ilçe başkanımızla birlikte çıktım" diye konuştu.

CEMAL CANPOLAT AÇIKLAMASI

"Cemal Canpolat kongrede tansiyonu yükselten bir açıklama yapmış olabilir ama kendisi CHP'nin geleneklerini bilen bir siyaset insanıdır" diyen Çelik, şunları söyledi: "Ve biz dün akşam onu orada seçim kurulu görevlilerinin sonuçları açıklamasının ardından hepsini bir kenara bıraktık. Bu aşamadan sonra sayın Canpolat'ı ve onu destekleyen arkadaşları olmak üzere birlikte mücadeleyle İstanbul'dan umudu Türkiye'ye aşılamak için yoğun bir çalışma sergileyeceğiz."