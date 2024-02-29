Özgür Karabat’tan ‘emekli maaşı’ tepkisi: Erdoğan ‘daha fazla vergi ödeyin’ diyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, emeklilere yönelik yeni zam yapılmayacağına ilişkin yaptığı açıklamaya tepki göstererek "Erdoğan vatandaşlara ‘daha çok çalışın’ diyerek aslında ‘daha fazla vergi ve SGK primi ödeyin’ demek istiyor" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “emekliye zam yapılmayacağı” yönündeki açıklamaları hakkında konuştu.

Karabat, sosyal medya platformu X üzerinden bütçenin adil kullanılmadığına dikkat çekerek SGK’ye bütçeden aktarılan bütçenin düşürüldüğüne dikkat çekti.

Bir emekliye düşen sigortalı çalışan sayısının Türkiye’de 1,7 seviyesinde olduğunu, gelişmiş ülkelerde ise bu rakamın iki katı olduğunu dile getiren Karabat, “Erdoğan ve ekibi bu tablonun sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

Karabat sosyal medya platformu X üzerinden şunları kaydetti:

“Başkanlık sistemi ile Türkiye’yi uçuracaklarını söylediler, şimdi emekliye zam yapacak paramız yok diyorlar. 16 milyon emekliye 7 bin TL bile zam yapamayacaklarını söylüyorlar. Rant ekonomisine devam edeceklerini ilan ettiler. SGK’ya bütçeden genellikle yüzde 15-20 civarında kaynak ayrılırdı. Bu oran 2024’te yüzde 10 seviyesine kadar indirildi. Sosyal güvenliğe ayrılan kaynak kısıldı, başka yerlere aktarıldı.

“SORUMLULUK DUYGULARI YOK”

Bütçe adil kullanılmıyor. Erdoğan vatandaşlara ‘daha çok çalışın’ diyerek aslında ‘daha fazla vergi ve SGK primi ödeyin’ demek istiyor. Kamunun israfı bitirmesine yönelik ise bir adım atılmıyor. Çift maaşlılar, yandaşlara ihaleler, lüks arabalar, kiralık plazalar ve hakkı yenen on milyonlar…

AKP’nin ülkeyi getirdiği nokta tam olarak budur. Bir emekliye düşen sigortalı çalışan sayısı 1,7 seviyesinde. Gelişmiş ülkelerde bunun en az 2 katını görüyoruz. Yani 3-4 çalışan başına 1 emekli olmalı.

Erdoğan ve ekibi bu tablonun sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor, eski hükümetleri suçluyorlar. Sanki kendileri 22 yıldır ülkeyi yönetmiyorlarmış gibi davranıyorlar.

Bundan sonra olacakları söyleyeyim: Başkalarına suç attıkları için sorumluluk duyguları yok ve emeklilere daha perişan bir hayat sunacaklar. Dünyaya kafa tutuyoruz deyip, insanları tanzim kuyruklarına mahkum edecekler.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün (28 Şubat Çarşamba) Kütahya'da yaptığı konuşmada "Birileri çıkıyor emekli maaşlarına 10 bin lira, 7 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor. 16 milyon emeklimiz var. Emekli maaşlarına 7 bin lira eklemek demek, bütçeden yaklaşık 1,4 trilyon liralık 10 bin lira eklemek demek. 1,9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Mevcut maaşların tutarından söz etmiyorum. Sadece 7 bin lira ya da 10 bin lira olarak ifade edilen ek artışın maliyetini anlatıyorum. 2024 yılı boyunca ülkemizde tek çivi çakmasak, tüm yatırım bütçesini buraya aktarsak bile bu gideri karşılamaya yetmiyor" demişti.

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