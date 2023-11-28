Özgür Özel, CHP'ye geri dönen belediye meclis üyelerine rozet taktı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye dönen Kayseri'nin farklı ilçelerde görev yapan belediye meclisi üyelerine TBMM'de rozetlerini taktı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'ye dönen Kayseri'nin farklı ilçelerinde görev yapan belediye meclisi üyelerine TBMM'de rozetlerini taktı.
Özel, sosyal medya hesabından partiye katılan belediye meclis üyeleriyle bir araya geldiği anları şu ifadelerle paylaştı:
Baba evine, partimize dönen Kayseri'nin farklı ilçelerinde görev yapan Belediye Meclis üyelerimize TBMM'de rozetlerini taktık. pic.twitter.com/H0TvYgaEVU— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 28, 2023
"Baba evine, partimize dönen Kayseri'nin farklı ilçelerinde görev yapan belediye meclis üyelerimize TBMM'de rozetlerini taktık."
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