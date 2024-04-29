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Özgür Özel'den Amedspor'a tebrik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Amedspor'u tebrik etti.

Güncel
  • 29.04.2024 11:48
  • Giriş: 29.04.2024 11:48
  • Güncelleme: 29.04.2024 12:00
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Amedspor'a tebrik
Fotoğraf: DepoPhotos

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden ve TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor’u tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "TFF 2.Lig'de şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Amedspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum" dedi.

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