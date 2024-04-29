Özgür Özel'den Amedspor'a tebrik
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden Amedspor'u tebrik etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğunu ilan eden ve TFF 1. Lig’e yükselen Amedspor’u tebrik etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "TFF 2.Lig'de şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Amedspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum" dedi.
TFF 2.Lig'de şampiyon olarak 1. Lig’e yükselen Amedspor'u tebrik ediyor, yeni sezonda kulübe başarılar diliyorum. pic.twitter.com/8jUdZVrKax— Özgür Özel (@eczozgurozel) April 29, 2024