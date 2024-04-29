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Özgür Özel'den Göztepe'ye tebrik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig'e yükselen Göztepe'yi tebrik etti.

Spor
  • 29.04.2024 00:11
  • Giriş: 29.04.2024 00:11
  • Güncelleme: 29.04.2024 00:33
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Göztepe'ye tebrik

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, iki yıl sonra Süper Lig'e dönmeyi başaran Göztepe'yi tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Süper Lig’e yükselen İzmir’imizin köklü kulübü Göztepe’yi tebrik ediyor, önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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