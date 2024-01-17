Özgür Özel'den 'Arda Tonbul' açıklaması: Bu düzen değişecek

CHP lideri Özgür Özel, çalıştırıldığı iş yerinde hayatını kaybeden 14 yaşındaki Arda Tonbul'un ölümüyle ilgili bir açıklama yaptı. Türkiye'de, 2023 yılında 1932 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiğine vurgu yapan Özel, "Bu düzen değişecek, kararlıyız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükçekmece’de mesleki eğitim merkezleri (MESEM) kapsamında çalıştırıldığı Özkanlar Metal Demir Çelik Endüstrisi A.Ş.’de kafası sac büküm makinesine sıkışan 14 yaşındaki Arda Tonbul’un ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de sadece 2023 yılında 1932 işçinin hayatını kaybettiğini anımsatan Özel, "İşçilerimizin güvende olmadığı bu düzen değişecek, kararlıyız" dedi.

İstanbul'da Özkanlar Metal Demir Çelik Endüstrisi AŞ'de staj yapan 14 yaşındaki Arda Tonbul'un iş cinayetinde yaşamını yitirmesiyle kahrolduk.



2023 yılında ülkemizde 1932 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.



İşçilerimizin güvende olmadığı bu düzen değişecek, kararlıyız! — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 17, 2024

ÇOCUKLAR AĞIR ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE KARŞI KARŞIYA

MESEM kapsamında çalıştırılan öğrenciler, uzun mesai saatleri ve ağır çalışma koşulları ile karşı karşıya kalıyor. Haftada bir gün okula dört gün ise işyerine giden öğrencilerin çalıştırıldıkları şantiye, oto tamirci gibi birçok iş yerlerinde denetimsizlik kol geziyor.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, Türkiye'de 2023 yılında 14 yaş ve altı 22 çocuk işçi, 15-17 yaş arası 32 çocuk/genç işçi olmak üzere toplamda 54 çocuk işçi hayatını kaybetti. İSİG yetkililerine göre, Türkiye'de 2024 yılında bir milyonun üzerinde çocuk işçi bulunuyor.