Özgür Özel'den emekliye zam için yeni düzenleme çağrısı: Rakam verdi

CHP lideri Özel açıklamalarda bulundu. Emeklilerin en büyük sorununun TÜİK tarafından düşük açıklanan enflasyon verileri olduğunu kaydeden Özel, en düşük emekli maaşının da asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Özel, "Hakaret etmeyi bırak. Yalan atmayı bırak. İftirayı bırak. Şu emeklinin dön gözünün içine bak" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen emekli buluşması programına katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarına tepki gösterdi. Emeklilerin en büyük sorunun enflasyonu düşük açıklayan TÜİK olduğunu vurgulayan Özel,"Gerçek enflasyon yüzde 127'yken TÜİK yüzde 64 olarak açıklıyor. Kurum emeklilerin cebinden para çalıyor" ifadelerini kullandı.

"EMEKLİ BUNUN HESABINI SORACAK"

Kurumun rakamları çarpıttığını kaydeden Özel, bu SSK ve Bağkur emeklilerin resmi enflasyon rakamlarının dahi gerisinde kalan maaşlarına tepki gösterdi. Özel, "Bunun hesabını emekli sizden soracak. 31 Mart hesap günü olacak. Bunun hesabını emekli sizden soracak" dedi.

Almanya'dan emekli olan birinin uçağa binip Manavgat'a tatile gelebildiğini ama Türkiye'den emekli olan birinin gönül rahatlığıyla manava bile gidemediğini söyleyen Özel, "Hans kalkıp Manavgat'a tatile geliyor Hasan manava bile gidemiyor" diye konuştu.

Özel, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını talep etti.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özel, "Hakaret etmeyi bırak. Yalan atmayı bırak. İftirayı bırak. Şu emeklinin dön gözünün içine bak. 10 bin lira maaşla bu memlekette kira mı ödeyecek, doğalgaz mı ödeyecek, elektrik mi, su mu ödeyecek? Gidip de pazara mı çıkacak, erzak mı alacak, çorbayı nasıl kaynatacak, karnını nasıl doyuracak, bundan sonra hayatını nasıl geçindirecek?" diye sordu.

Özel, şöyle devam ett: "Ben buradan emeklilere şunu söylüyorum. Bugüne kadar hep ezildiniz. Hep unutuldunuz, ihmal edildiniz. Hep bir mesele vardı, sizin sorununuzdan önemliydi. Bundan sonra sizin sorununuzdan daha önemli bir sorun yok. Bunu kabul etmiyoruz."