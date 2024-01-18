Emekliye ek zam teklifi Meclis Komisyonu'nda kabul edildi

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Ekonomi 18.01.2024 14:43 Giriş: 18.01.2024 14:43

Güncelleme: 18.01.2024 17:40 Kaynak: Haber Merkezi

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SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylıklarına ek yüzde 5 zam düzenlemesinin de yer aldığı kanun teklifi TBMM'de görüşülmeye başladı. Plan ve Bütçe Komisyonu'na taşınan teklife göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 ay için yüzde 42,6 zam yapılacak. KANUN TEKLİFİ MECLİS KOMİSYONU'NDA KABUL EDİLDİ En düşük emekli aylığının 10 bin liraya yükseltilmesi ile SSK ve Bağkur emekli maaşlarında ek yüzde 5 artış içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. EMEKLİYE YÜZDE 5 EK ZAM! AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın ilk kabine toplantısının ardından ek yüzde 5 zam ile Ocak 2024'ten itibaren emekli maaşlarının 6 aylık artış oranının yüzde 42,6 olacağını söylemişti. Kanun teklifi komisyon aşamasından sonra TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Genel kurul oylamasının ardından yasalaşacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak. Emekli maaşı düzenlemelerinin ocak ayı bitmeden yasalaşabileceği belirtiliyor. Düzenlemenin yasalaşması sonrasında zam farkları geriye dönük olarak maaşlara yansıtılacak. Emekliye ek zam farkı ne zaman ödenecek? Emekli zammının ardından yeni ölüm aylıkları belli oldu Kök maaş bilmecesi: Emeklilerin e-Devlet'te gördüğü maaş doğru mu?